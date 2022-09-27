Premier Lig'in yayın gelirleri dudak uçuklatıyor!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor geçen sezon tahmini olarak 200 milyon TL'yi (11.2 milyon Euro) kasasına koydu.

Premier Lig'i geride bıraktığımız sezon son sırada tamamlayan Norwich City ise yayın gelirinden 100 milyon Pound (1.9 milyar TL) kazandı.

Küme düşen diğer ekipler; Watford 102, Burnley de 104 milyon Pound'u hanesine yazdırdı.

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Ligin zirvesi ise bu konuda ağızları açık bıraktı. Premier Lig şampiyonu Manchester City 153 milyon Pound'u (3 milyar TL) kasasına kazandırdı. 2. Liverpool 151 milyon Pound'u cebine koyarken, 3. Tottenham da yayın gelirinden 146 milyon Pound aldı.

İşte İngiltere Premier Ligi'nde diğer takımların yayın gelirinden kazandığı rakamlar;

Arsenal (145), Chelsea (145), M.United (142), West Ham (136), Leicester (128), Newcastle (126), Brighton (125), Wolves (124), C.Palace (120), Aston Villa (119), Brentford (118), Everton (117), Leeds United (115), Southampton (110). (Fanatik)

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27/09/2022 18:57