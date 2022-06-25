Premier Lig'in yeni ekibi rekor transferi açıkladı
İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest, Union Berlin'den Taiwo Awoniyi kulüp transfer rekorunu kırarak kadrosuna kattı.
25/06/2022
Premier Lig'in yeni ekiplerinden Nottingham Forest, yeni transferini açıkladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Bundesliga takımlarından Union Berlin'den Taiwo Awoniyi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmezken kulüp rekorunun kırıldığı ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, transferin 17 milyon sterlin karşılığında tamamlandığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Union Berlin'le 4 farklı kulvarda 43 maça çıkan Taiwo Awoniyi, 20 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
24 yaşındaki santrafor, 2015/16 sezonunda Liverpool'a transfer olmuş, sonrasında farklı takımlara kiralık olarak gönderilmişti. Awoniyi, geçtiğimiz sezon Liverpool'dan Union Berlin'e yaklaşık 9 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.