Premier Lig'in yeni ekibi rekor transferi açıkladı

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest, Union Berlin'den Taiwo Awoniyi kulüp transfer rekorunu kırarak kadrosuna kattı.

ads ads ads
25/06/2022

ads
ads
Premier Lig'in yeni ekibi rekor transferi açıkladı

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Nottingham Forest, yeni transferini açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Bundesliga takımlarından Union Berlin'den Taiwo Awoniyi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmezken kulüp rekorunun kırıldığı ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, transferin 17 milyon sterlin karşılığında tamamlandığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Union Berlin'le 4 farklı kulvarda 43 maça çıkan Taiwo Awoniyi, 20 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

24 yaşındaki santrafor, 2015/16 sezonunda Liverpool'a transfer olmuş, sonrasında farklı takımlara kiralık olarak gönderilmişti. Awoniyi, geçtiğimiz sezon Liverpool'dan Union Berlin'e yaklaşık 9 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

25/06/2022 15:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İngiltere, Premier Lig, Nottingham, Forest, Union, Berlin, Taiwo Awoni
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.