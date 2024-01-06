Prens Andrew'un eski eşi de Epstein'i ziyaret etmiş

Epstein'in eski bir çalışanı, itibarını kaybetmiş finansçının evinde gördüğü "ünlüler" arasında York Düşesi'nin de olduğunu ifadesinde söyledi

Cuma günü açıklanan mahkeme belgelerine göre Prens Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson, Jeffrey Epstein'in Florida'daki malikanesini en az bir kez ziyaret etti.

1990'larda yaklaşık 10 yıl boyunca Epstein'in Palm Beach'teki evinde çalışan Juan "John" Alessi 2009'da verdiği ifadede, Ferguson'ı York Dükü'yle birlikte evi ziyaret ederken gördüğünü ama bunun sadece "kısa süreli" bir ziyaret olduğunu söylemişti.

Eğer bu iddia doğruysa, insan kaçakçılığı suçundan yargılanmayı beklerken 2019'da hapishanede ölen, itibarını kaybetmiş finansçıyla York Düşesi arasındaki ilişki daha detaylı hale geliyor.

Alessi'nin ifadesi kamuoyuna ilk kez yıllar önce açıklanmıştı fakat Ferguson'dan bahsettiği kısımların, bu hafta gizliliği yeni kaldırılan mahkeme belgeleri kapsamında yeniden yayımlanana kadar fark edilmediği anlaşılıyor.