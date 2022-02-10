Prens Charles ikinci kez corona virüsüne yakalandı

İngiltere’de Kraliçe Elizabeth yaptığı son açıklamada, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla’nın “kraliçe” unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti. İngiltere, tahtın varisini ve eşini konuşurken, Prens Charles’ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Galler Prensi’nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisini izolasyon altına aldığı açıklandı.

Prens Charles 2020 yılında da corona virüsüne yakalanmıştı.

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Prens’in resmi Twitter sayfasından yayımlanan mesajda; “Bu sabah Galler Prensi’nin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Kendisi şu anda izolasyon altındadır.” ifadeleri kullanıldı. Mesaj, “Prens Charles, Winchester’daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin bir hayal kırıklığına uğradı ve ziyaretini mümkün olan en kısa sürede yeniden planlamaya çalışacak’ ifadeleriyle devam etti.

Galler Prensi, Mart ayında salgının başlangıcında corona virüsüne yakalandığında ‘oldukça hafif atlattığını’ söylemişti.

Öte yandan, İngiliz basını, Prens Charles ve eşi Camilla’nın dün gece British Museum’da düzenlenen British Asian Trust etkinliğinde İçişleri Bakanı Priti Patel ve Şansölye Rishi Sunak ile bir arada olduğunu yazdı.

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10/02/2022 15:35