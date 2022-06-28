Prens Charles'a emniyet yolu göründü

Kraliçe Elizabeth'ten sonra tahta geçecek isim olan Prens Charles'ın Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir El Tani’den bavul ve torba dolusu parayla rüşvet aldığı iddiasına soruşturma başlatıldı. Prens Charles, ifadeye çağrılabilir.

İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın (73) rüşvet aldığı iddiası polisin takibine takıldı. Kral olmaya hazırlanan Charles’ın vakfının soruşturulabileceği ve bu sırada Charles’ın da ifadesinin alınabileceği açıklandı. Prens Charles’ın eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir El Tani’den 1 milyonu nakit ve elden olmak üzere 3 milyon Euro aldığı ortaya çıkmıştı. Bu paraların sadece bavulda değil, ayrıca alışveriş torbasında ve çuvalda da teslim alındığı belirlendi. Charles’ın vakfı tüm paranın hayır işlerine bağışlandığını söylemişti.

NAKİT PARA YASAK

Kraliyet üyelerinin nakit para kabul etmesi yasak. Paralar her zaman bağışlanan kurum adıyla çek olarak alınmak zorunda. Ayrıca bu para karşılığında Prens’in ne gibi bir ‘iyilik’ yaptığı da bilinmiyor. Cabir El Tani, İngiltere’deki gayrimenkul yatırımları ile ‘Londra’yı satın alan adam’ olarak biliniyor.

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28/06/2022 18:01