Prens Charles’a rüşvet şoku: Vatandaşlık vaadiyle para almış

İngiliz Sunday Times gazetesi, Prens Charles’ın yakın arkadaşı Michael Fawcett’ın 2017 yılında yazdığı mektubu manşetlerine taşıdı ve ülke gündemini değiştirdi.

Prens Charles’ın yardım derneği “The Prince’s Foundation”da görevli CEO Michael Fawcett’ın imzasının olduğu mektup, Suudi Arabistan’ın ünlü iş insanlarından Dr. Mahfuz Marei Mübarek bin Mahfuz’a hitaben yazılmış.

Yılda 95.000 sterlin kazanan Fawcett mektupta, derneğinin bir bağışçısı olan Suudi iş insanına, “Cömertliğinizin ışığında kraliyet ailesinin yardım kuruluşu sizin İngiliz vatandaşlığına ve şövalyelik unvanına sahip olmanıza severek yardım edecek” ifadesi yer aldı.

Suudi iş insanının 1.5 milyon sterlinlik bir bağışta bulunduğu belirtilirken, bu mektup ülkede şok etkisi yarattı. Prens Charles’ın en güvendiği isimlerden biri olan Michael Fawcett bugün istifa kararı verdi.

Öte yandan yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da duyurdu. Vakfın İdareden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emily Cherrington’ın Fawcett’ın görevlerini geçici olarak üstlendiği ve olayla ilgili soruşturmayı da izlediği belirtildi.

Olayla ilgili bir açıklama da Dr. Bin Mahfuz’un sözcüsünden geldi. Yapılan açıklamada, “Dr. Bin Mahfuz’un herhangi bir vatandaşlık ya da kraliyet nişanı ile ilgili doğrudan bir talebi ya da isteği olmadı. Kimse Galler Prensi ile iletişime geçmedi ya da vakıftan kimseye bu yönde bir taleple gitmedi” denildi. Öte yandan Suudi iş insanının vakfa yaptığı bağış karşılığında bir şey beklemediği de belirtildi.

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05/09/2021 08:54