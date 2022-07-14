Prens Charles'ın mektubu 20 yıl sonra ortaya çıktı

Prens Charles'ın 20 yıl önce kaleme aldığı ve Prenses Diana'nın hizmetkarına yönelik aşağılayıcı sözler sarf ettiği mektubu açık artırmaya çıkarılıyor. Geleceğin kralı, mektubunda, saray personeli için "zavallı kıskançlıklarını ve kan davalarını toplum içinde sergileyen" ifadesini kullanıyor.

Prens Charles'ın, Prenses Diana'nın tartışmalı hizmetkarı Paul Burrell'i sert bir dille eleştirdiği mektup, 20 yıl sonra gün ışığına çıktı. Geleceğin İngiltere kralı olan Charles'ın Kasım 2002 tarihli mektubunda 'zavallı kıskançlıklarını ve kan davasını toplum içinde sergileyen' gibi hitaplarla kraliyet personeline yönelik sert sözler yer alıyor.

Haftalar önce Burrell, Galler Prensesi Diana’ya ait olan 4,5 milyon sterlin değerindeki 310 parçayla ilgili hırsızlık suçlamasıyla yargılanıyordu. Ancak dava, Kraliçe'nin, Burrell'in Diana'nın bazı eşyalarını kendisine verdiğini söylediğini hatırlamasıyla düştü. Mahkeme, Prens Charles'ın, saray hizmetkarlarından diş macununu sıkmanın da dahil olduğu hizmetler aldığı, 'şımartılmış bir prens' olduğu iddialarını da duydu.

Charles, Kraliçe'nin kuzeni Prenses Alexandra'nın 36 yıl boyunca kişisel hizmetkarı ve giydiricisi olan Majorie Dawson'a yazdığı mektupta birtakım şikayetlerde bulunuyor. Galler Prensi, medyayı da saray personeline 'büyük meblağlarda para' teklif ettiği için eleştiriyor.

AÇIK ARTIRMADA

Dört sayfalık el yazısıyla yazılan mektup, şimdi Londra merkezli Chiswick adlı müzayede evinde 2 bin sterline açık artırmaya çıkarılıyor.

NTV'de yer alan habere göre 64 yaşındaki Paul Burrell, önce Kraliçe Elizabeth’e, 1997'deki ölümüne kadar da 10 yıl boyunca Prenses Diana'ya uşak olarak hizmet etti.

5 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF

Prens Charles’ın, 29 Kasım 2002 tarihli mektubunda, “Yıllar boyunca Paul Burrell gibi insanlara karşı düşünceli davranmaktan başka bir şey yapmadığım için bunu tamamen inanılmaz buluyorum. Maalesef şimdi, gerçeklerin tamamen göz ardı edildiği, eski ve mevcut personellere zavallı kıskançlıklarını ve kan davalarını halka hitaben kullanmaları için rüşvet olarak büyük meblağlar teklif edildiği, korkunç bir medya dolaşım savaşında sadece piyonlar olarak muamele görüyoruz. Personellerimizden birine toplam 5 milyon sterlin teklif edildi” sözleri dikkat çekiyor.

Chiswick müzayede evinden Valentina Borghi, Prens Charles’ın tüm duygularını bu denli açıklıkla dile getirdiği mektubunun nadir bir örnek olduğunu söyleyerek, "Prens Charles'ın daha sakin yüzüne alışkınız, bu yüzden güvenebileceğini düşündüğü pek çok insan ailesiyle ilgili özel gerçekleri satarak para kazanmaya istekliyken çok incinmiş olmalı” ifadesini kullandı. Prenses Diana 1997’de Paris’te trafik kazasında öldükten sonra Burrell, 2003’te çıkardığı A Royal Duty adlı anı kitabında, gördüğü ve duyduğu her şeyi anlattı.

Buckingham Sarayı ile Prens William ve Prens Harry, kitabı, annelerine karşı 'soğuk ve açık bir ihanet' olarak nitelendirdi.

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14/07/2022 09:33