Prens Charles'ın Yardım Derneği’yle ilgili inceleme başlatıldı

İngiltere’de Prens Charles'ın yardım kuruluşu Prince's Foundation (Prens'in Derneği) adlı derneğin bir Suudi Arabistan vatandaşına, İngiltere'de ayrıcalıklı bir konum elde etmesini sağlayacak şekilde yardım ettiğine dair ihbarla ilgili inceleme başlattı.

İnceleme, 1925 tarihli Ayrıcalıklar Kanunu'nda istismarı önleme hükümleri altında başlatıldı. Şimdiye kadar kimse sorguya alınmadı; herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Prince's Foundation'dan yapılan açıklamada da, "soruşturma sürerken açıklama yapmanın uygun olmayacağı" belirtilti. Derneğin Londra Polisi'yle "tam işbirliği" halinde olduğu ve soruşturmaya yardım ettiği belirtiliyor.

Veliaht Prens Charles ve eşi Camilla'nın yaşadığı Clarence House'dan yapılan açıklamada, Charles'ın "Derneğe bağış karşılığında İngiliz vatandaşlığı veya ülkede herhangi bir ayrıcalık tanınma teklifi yapılmasıyla ilgili hiçbir bilgisi yoktur" denildi.

Prens Charles derneğin başkanı pozisyonunda ancak derneği işleten ve günlük işleyişe hakim olan başka yöneticileri var.

Polisin açıklamasına göre geçen yıl bazı basın yayın organlarında, Prens Charles'ın eski çalışanlarından Michael Fawcett'ın bir Suudi Arabistan vatandaşına bazı ayrıcalıklar için bağış karşılığında yardım ettiğine dair haberler çıktı.

Monarşi karşıtı "Cumhuriyet" isimli grup, haberlerin ardından Eylül ayında polise bir mektup yazarak Prens ve Fawcett ile ilgili resmen şikayette bulundu.

Grubun başındaki Graham Smith, "Umarız soruşturma korkusuzca, kimseye iltimas geçilmeden ve gerektiği kadar detaylı şekilde yapılır." dedi.

Geçen yıl iddiaların ortaya atılmasının ardından Fawcett, Prince's Foundation'ın CEO'luğu görevinden ayrılmış; Kasım ayında da istifa ederek dernekten tamamen ayrılmıştı.

Londra Polisi, Eylül ayında ellerine ulaşan mektubu değerlendirdiğini; dernekle de iletişime geçerek bağış toplama etkinlikleriyle ilgili bazı belgeler aldığını; bu belgelerin elde edilen bilgilerle birlikte yeniden incelendiğini ve tüm bu gelişmelerin sonunda soruşturma başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

O dönem çıkan haberlere göre, Suudi vatandaşı Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, Prens Charles'ın restorasyon projelerine nakdi bağış yaptı. Mahfouz, şu an herhangi bir ihlalle suçlanmıyor, kendisi de iddiaları reddediyor.

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17/02/2022 10:59