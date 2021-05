Prens Harry: Annemin ölümünden sonra alkole ve uyuşturucuya sürüklendim

Galler Prensesi Diana Ağustos 1997'de Paris'te bir araba kazasında hayatını kaybettiğinde 12 yaşında olan Prens Harry, Apple TV'de yayımlanan The Me You Can't See programında çocukluk travmalarına dair konuştu. Oprah Winfrey'in sunduğu program, BBC'nin Tarihi Diana röportajı için özür dilediği güne denk geldi.

The Guardian'ın haberine göre Prens Harry, Prenses Diana'nın cenazesinde annesinin tabutunun arkasında kardeşi, babası ve büyükbabasıyla yürüdüklerinin göründüğü meşhur fotoğrafa da değindi.

Programın sunucusu Oprah Winfrey'e düşüncelerini aktaran 36 yaşındaki Sussex Dükü şu ifadeleri kullandı:

Yürürken en net hatırladığım şey atların toynaklarının sesiydi.Sanki vücudumun dışındaydım ve benden bekleneni yaparak yürüyordum. Herkesin gösterdiği duyguların onda birini gösteriyordum: O benim annemdi, onunla hiç tanışmamıştınız bile.

Ailesinin, Diana'nın ölümüne dair konuşmadığını ve ondan basının ilgisi ve stresle başa çıkmasını beklediklerini belirten Harry "Babam ben gençken William'a ve bana hep şöyle derdi: 'Benim için böyleydi, sizin için de böyle olacak'. Bu bir anlam ifade etmiyor. Acı çekmiş olmak çocuklarınızın da acı çekmek zorunda olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

Programda Prens Harry annesini kaybetmenin 28 ve 32 yaşları arasında kaygı bozukluğuna ve şiddetli panik atak geçirmesine neden olduğunu ifade etti.

Harry "İçimden alkol almak, uyuşturucu kullanmak geliyordu ve hissettiklerimi azaltacak şeyler yapmak istiyordum" dedi. Sussex Dükü cuma ya da cumartesi geceleri bir hafta yetecek kadar alkol aldığını ve bunu hoşlandığı için değil bir şeyleri maskelemeye çalıştığı için yaptığını belirtti..

Öte yandan Cambridge Dükü Prens William, BBC muhabiri Martin Bashir'in 1995'te Prenses Diana'yla yaptığı röportajın annesinin paranoyasını artırdığını ve Prens Charles'la ilişkilerinin kötüleşmesine neden olduğunu açıkladı. BBC, röportajın yapılması için Bashir'in Prenses Diana'yı kandırdığı yönündeki iddialara yönelik yürütülen soruşturmanın ardından hataların kabul edildiğini ve Kraliyet mensuplarından özür dilediklerini belirtti

21/05/2021 16:34