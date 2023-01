Prens Harry: Babam gittiği her yere oyuncak ayısını da götürüyordu

'Spare' adlı anı kitabı 10 Ocak’ta raflardaki yerini alan Prens Harry, babası Kral Charles'ın gittiği her yere oyuncak ayısını da götürdüğünü açıkladı.

Prens Harry, kitapta "Oyuncak ayı babamla her yere gitti. Kırık kolları ve sarkık iplikleri olan zavallı bir şeydi. Her yerinde delikler açılmıştı" ifadelerini kullandı.

Büyürken babasını oyuncak ayıyla gördüğünü hatırladığını ifade eden Prens Harry, 'kırık kolları ve sarkık iplikleriyle' ayının 'zavallı' gibi göründüğünü söyledi.

OYUNCAK AYISI ÇOCUKLUĞUNDAN KALMA

Ayının İngiltere Kralı Charles'ın, zorbalığa uğradığı İskoçya'daki Gordonstoun yatılı okulundaki günlerinden kaldığına inanılıyor. Fakat oyuncağı hâlâ yanında taşıyıp taşımadığı bilinmiyor.

Prens Harry, kitabında oyuncak ayının babasının çocukluktaki yalnızlığını yansıttığını belirtiyor. Sussex Dükü, oyuncağın 'babasının çocukluğundaki mutlak yalnızlığını, onun yapabileceğinden çok daha iyi ve açık ifade ettiğini' söylüyor.

Harry, çocukken; babalarını oyuncak ayıyla yalnız görünce William'la birlikte üzüldüklerini ve bunun onları Camilla'yı aileye kabul etmeye teşvik ettiğini dile getiriyor.

"EN EKSANTRİK HÜKÜMDARLARDAN BİRİ"

Öte yandan The King: The Life of Charles III'ün (Kral: III. Charles'ın Hayatı) yazarı Christopher Andersen da Entertainment Tonight'a Charles'ın "İngiltere'nin sahip olduğu en eksantrik hükümdarlardan biri" olduğunu söylemişti. Andersen, Kral Charles'ın evden uzaktayken hâlâ çocukluktan kalma oyuncak ayısıyla seyahat ettiğini belirtmişti.

Yazar, ayı zarar görürse onu tamir etmesine izin verilen tek kişinin, çocukken Charles'ın dadılığını yapan ve kralın hâlâ çok yakın olduğu Mabel Anderson olduğunu da sözlerine eklemişti.

OYUNCAK AYI VE KLOZET KAPAĞIYLA SEYAHAT EDİYOR

Andersen, çocukluktan kalma oyuncak ayısına ek olarak, Charles'ın özel üretim bir klozet kapağıyla seyahat ettiğini de öne sürmüştü. Tina Brown da The Palace Papers: Inside the House of Windsor (Saray Belgeleri: Windsor Hanedanı'nın İçyüzü) kitabında aynı iddiada bulunmuştu.

14/01/2023 16:59