Prens Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, hayatını konu alan ve kraliyete dair çarpıcı söylemlere yer veren otobiyografisinde ağabeyi Prens William’ın kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu dile getirdi.

Eşi Meghan Markle ile kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Prens Harry, ses getiren belgesellerinin ardından 15 dilde yayımlanacak "Spare" adlı kitabıyla yeniden gündemde.

Belgeselde ailesine kraliyetten ayrılma kararını açıkladığı esnada ağabeyi Prens William’ın kendisine bağırdığını söyleyen Prens Harry, hayatını konu alan kitapta ağabeyinin kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu söyledi.

38 yaşındaki Sussex Dükü, ağabeyinin eşi Meghan Markle için “zor, kaba ve yıpratıcı” ifadelerini kulanmasının ardından kavga ettiklerini söyledi.

2019 yılında Prens Harry ve Meghan Markle’ın o dönem yaşadığı Nottingham Cottage’da gerçekleşen hadisede Prens William, kardeşinin Markle ile ilişkisinin kraliyeti nasıl etkilediğine dair konuştu. Markle hakkındaki rahatsızlığını sıralayan Prens William ile eşini savunan Prens Harry arasında sözlü tartışma başladı.

"BUNA YARDIM ETMEK Mİ DİYORSUN?”

Kardeşine yardım etmek istediğini söyleyen Prens William’a tepki gösteren Prens Harry “Ciddi misin? Yardım etmek mi? Buna yardım etmek mi diyorsun?” ifadelerini kullandı.

Prens Harry, ağabeyinin sakinleşmeye çalıştığını ama başaramadığını söylerken “Üzerime gelmeye başladı. Her şey çok ani gelişti! Beni yakamdan çekti, kolyemi kopardı ve beni resmen yere serdi. Köpeğin mama kabına düştüm, kap altımda kırıldı ve parçalar sırtıma battı. Orada öylece bir süre kaldım. Şaşkındım. Sonra ayağa kalkıp evi derhal terk etmesini istedim” dedi.

Ağabeyinin kendisini ittiği için “pişman ve üzgün” göründüğünü söyleyen Prens William, bu olayı Markle’a söylediğinde hiç sinirlenmediğini yalnızca çok üzgün olduğunu söyledi.

"BABAMI VE AĞABEYİMİ GERİ İSTİYORUM"

Öte yandan Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak kitabı öncesi verdiği röportajda, babası İngiltere Kralı 3. Charles ve ağabeyi Prens William'ı "geri istediğini" belirtmişti.

Prens Harry, ITV televizyonuna verdiği tamamı 8 Ocak'ta yayınlanacak röportajında, Kraliyet ailesi, annesi Galler Prensesi Diana'nın ölümü ve kendi geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Röportajın bugün yayınlanan kısa kesitinde Prens Harry'nin "Hiç uzlaşı göstermediler" ifadesi yer aldı ancak bu sözüyle kimleri kastettiği yer almadı.

"SUSKUNLUK İHANETTİR"

Prens Harry'nin CBS televizyonuna verdiği röportaj da 8 Ocak'ta yayınlanacak.



Bu röportajdan da kısa bir kesit yayınlandı. Basının kendilerine yönelik hikayeler uydurduğunu söyleyen Prens Harry, eşi Meghan Markle ile Kraliyet'teki görevlerinden istifa etmeden önce Buckingham Sarayı'nın kendilerini savunmadığını kaydetti.

Prens Harry, "Ailenin mottosu, 'Asla şikayet etme, asla açıklama yapma' ama bu sadece bir motto. Son 6 yıldır (Buckingham Sarayı'ndan) bize 'Seni korumak için bir açıklama yapamayız' denildiğinde, bunu ailenin diğer üyeleri için yaptığın zaman, öyle bir noktaya geliyor ki suskunluk ihanettir." dedi.

Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry'nin röportajına ilişkin açıklama yapılmadı.

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05/01/2023 10:42