Prens Harry babası Kral Charles'ı yine reddetti

Yazdığı otobiyografi kitabı sonrası babası Kral Charles ve diğer kraliyet üyeleriyle arası iyice açılan Prens Harry, babasının 75'inci yaş gününe gitmiyor. İngiliz basını, 70'inci yaş gününde eşi Meghan Markle ile yaptığı fedakarlığı hatırlatarak aradaki soğukluğa dikkat çekti.

Prens Harry, babası Kral Charles'ın 75'inci doğum günü kutlaması davetini reddetti.

Kral Charles, doğum gününü gelecek salı günü Londra'daki kraliyet ikametgahı Clarence House'da düzenlenen bir partiyle kutlayacak. Yakın aile üyeleri ve arkadaşlarının katılacağı kutlamaya Sussex Dükü olan oğlu Prens Harry katılmayacak.

Kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Harry, babasının 70'inci yaş doğum gününde, şimdikinden tamamen farklı bir tavır takınmış, eşi ile balayı tatilini erteleyerek babasının doğum gününü kutlamıştı.

Daily Mail'in haberine göre Harry, "Yedek" (Spare) adlı otobiyografik kitabının kraliyette yarattığı sarsıcı etkinin ardından babasıyla birlikte olma şansını reddetmiş oldu.

Bu, Harry'nin babasıyla görüşme şansını ikinci reddedişi. Eylül ayında, Kral Charles'ın oğlu Harry'yi Kraliçe Elizabeth'in Balmoral'daki ölüm yıl dönümü anmasına davet ettiği, ancak Harry'nin o dönemde İngiltere'de olmasına rağmen bir hayır kurumu etkinliğine katılmayı tercih ettiği görülmüştü.

Charles ve Harry, birbirlerini Kraliçe'nin hayatını kaybettiği Eylül 2022'den bu yana görmüyor. Harry, babaannesinin cenazesi için İngiltere'ye gitmiş ve ailesiyle yan yana gelmişti.

Harry ayrıca babası Kral Charles'ın 6 Mayıs'ta gerçekleşen taç giyme töreni için ABD'den İngiltere'ye uçmuş, ülkesinde sadece 28 saat kalmıştı. Özel aile yemeğinde, resmi veya gayri resmi fotoğraflarda yer almayan Harry, babasıyla da birebir diyaloga girmemişti.

Kraliyet kaynaklarına göre, Harry, 15 Eylül'deki doğum günü için de babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William başta olmak üzere hiçbir kraliyet üyesinden kutlama mesajı almadı. Harry ile babası arasındaki soğukluğun, Harry'nin kitabında Kraliçe Camilla'yı kötü tasvir etmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.