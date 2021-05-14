Prens Harry: Hayatımı The Truman Show ile karşılaştırıyorum

Hayatını The Truman Show ile karşılaştırdığını söyleyen Prens Harry, annesi Diana ile arabada paparazziler tarafından kovalanmaları dahil olmak üzere hayatının üç anında tamamen çaresiz hissettiğini söyledi.

Prens Harry, öfke kontrolü için nasıl terapi arayışına girdiğini katıldığı podcast programında anlattı. 38 yaşındaki Sussex Dükü, bir 'firmanın' parçası olmanın getirdiği kısıtlamalara ve bununla birlikte gelen kaçınılmaz medya odağına dönüşmelerine bağlı öfkeyi bastırdığını söyledi.

Armchair Expert adlı podcast programında Dax Shepard’da konuşan Harry, yardıma gerçekten ihtiyacı olduğunu eşi Meghan ile konuştuğunda fark ettiğini belirtti.

Şu anda eşi Meghan ile birlikte Santa Barbara’da yaşayan Harry, "Bir Kraliyet Ailesi üyesi olarak kendimi tamamen çaresiz hissettiğim üç büyük zaman vardı, birincisi arabanın arkasında annem paparazziler tarafından kovalanan bir çocukken, üçüncü Afganistan'da apache helikopterdeyken ve üçüncüsü karımla birlikte terapi hakkında konuştuğumuz zamandı” dedi.

Harry podcastte yaşadıklarını şöyle anlattı:

“20’li yaşlarımın başında bu işi istemiyordum, orada olmak, tüm bunları yapmak istemiyordum. Anneme ne olduğuna bir bakın, böyle bir şeyin tekrar olabileceğini bildiğimden bir karım ve bir ailem nasıl olur diye düşünüyordum. Perdenin arkasını gördüm, bu operasyonun nasıl yürüdüğünü ve nasıl çalıştığını gördüm, bunun bir parçası olmak istemiyorum. Sonra terapi yapmaya başladığımda birden fark ettim. 'Ayrıcalık bir konumdasın, şikayet etmeyi bırak ya da farklı bir şey istiyormuş gibi davran, bir fark yarat( dedim kendime”

Harry ayrıca bir süpermarkette eşi Meghan ile tanıştığını ve Kraliyet Ailesi üyesi olarak geçirdiği hayatını The Truman Show filmi ile karşılaştırdığını açıkladı.

Harry ve Meghan, geçen yıl kraliyet ailesinden ayrılarak şimdi iki yaşında olan oğulları Archie ile California'ya taşındılar.

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14/05/2021 09:40