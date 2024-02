Prens Harry ile Meghan Markle'dan büyük anlaşma! Oyuncu oluyor

Kraliyet ile ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çifti adından söz ettirmeye devam ediyor. Dijital bir platform ile yeni bir anlaşmaya varan Prens Harry ve Meghan Markle gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin film çekeceği ortaya çıktı.

Prens Harry ve Meghan Markle çifti 2020 yılında İngiltere'deki kraliyet görevlerini bıraktı. ABD'de kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle gündemde olmaya devam ediyor. Ünlü çiftin dijital bir platform ile yaptığı anlaşma büyük ses getirdi.

Çiftin, bir film, senaryosu hazır olan bir dizi ve henüz senaryosu belli olmayan bazı içeriklerinin yolda olduğu açıklandı.

Netflix içeriklerinden sorumlu Bella Bajaria "Neler üzerinde mi çalışıyorlar? Branndon Riegg ile henüz senaryosu belli olmayan bazı içerikler üzerinde çalışıyorlar. Aslında ellerinde baya bir iş var. Ancak çalışmaların daha çok başındalar. Film çok iyi" dedi.

Anlaşma ile ilgili detaylar gizli tutulsa da çiftin geçtiğimiz yıl, Carley Fortune'un Meet Me At The Lake kitabının haklarını satın aldığı biliniyor.

Bu habere tepkiniz:



03/02/2024 16:32