Prens Harry Örümcek Adam oldu

Prens Harry, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken hayatını kaybeden askerlerin çocukları için Örümcek Adam kılığına girdi. Çocuklardan, "Belki bir sonraki Örümcek Adam o olur!" şeklinde yorum geldi.

Prens Harry, hayatını kaybeden askerlerin, çocuklarını unutmadı. Çocuklar için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle gündeme geldi.

Henüz 12 yaşındayken kendi annesi Prenses Diana’yı kaybeden Harry, cumartesi günü Scotty’s Little Soldiers’ın Noel partisinde gösterilen bir videoda Örümcek Adam kılığındaydı. Prens, çocukların tatil sezonunun tadını çıkarmalarını ve ailelerini kaybettikten sonra eğlendikleri için suçluluk duymamalarını istedi.

38 yaşındaki Harry, ebeveynleri ölen asker çocuklarını destekleyen bir vakıf olan Scotty's Little Soldiers'ın (Scotty'nin Küçük Askerleri) yıllık geleneksel Noel partisi için bir video çekti.

Vakfın bu yılki partisinin teması "Kahramanlar ve Kötüler" olarak belirlendi. Prens Harry de bu konsepte uyarak Örümcek Adam kılığına girmeyi seçti.

Videoda "Noel, sevdiklerimizi gerçekten ama gerçekten çok özlediğimiz bir dönem ve bu çok normal. Ama aynı zamanda ebeveynlerimiz olmadan eğlendiğimiz için suçluluk hissetmek de mümkün" diyen Harry, "Ama sizi temin ederim ki ebeveynlerimiz bizim her zaman eğlenmemizi isterdi, bu yüzden suçluluk hissetmeyin. Çok iyi vakit geçirmeye hakkınız var, özellikle de Scotty's Little Soldiers topluluğuyla birlikte" diye konuştu.

Harry, konuşmasından sonra maskesini çıkarıp “Öyleyse, oraya gidin, iyi vakit geçirin ve Mutlu Noeller” diyerek videoyu bitirdi.

Çocuklar, Harry'nin videosuna olumlu tepkiler verdi.

Henüz 9 haftalıkken babasını kaybeden 15 yaşındaki Ben O'Donnell da "Prens Harry'nin Örümcek Adam kostümü giymesi harika! Belki bir sonraki Örümcek Adam o olur!" diyerek heyecanını belirtti.

Babasını 2018'de kaybeden 12 yaşındaki Emily Reynolds, "Bizimle aynı deneyimi yaşamış birinin bizi düşünmesi çok hoş. O sadece sempatik olmaya çalışan biri değil. Ebeveynsiz büyümenin ne demek olduğunu bilen birisi" dedi.

Prens Harry, şimdiye kadar annesini kaybetmek ile ilgili basına karşı açık bir duruş sergiledi. 2020’de katıldığı bir etkinlikte Prens, annesini kaybetmenin travmasını aşmak için üç yıldır terapi gördüğünü söylemişti.

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05/12/2022 17:10