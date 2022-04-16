Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl sonra Kraliçe Elizabeth ile ilk defa bir arada

Gazi ve engelli bireylerin spor müsabakası Invictus Games etkinliği için Hollanda’ya giden Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yol üzerindeki İngiltere’ye uğrayarak İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i ziyaret etti.

California’dan ayrılarak Londra’nın Heathrow Havalimanı’na ulaşan çift, çocukları Archie (2) ve Lilibet (10 aylık) ile Kraliçe'yi Windsor Kalesi’nde ziyaret etti.

Kraliçe Elizabeth’in yanı sıra Prens Charles ile de görüşen çiftin, iki yıl aradan sonra yaptığı bu ziyaret gizli tutuldu.

Çiftin şu anda Invictus Games nedeniyle Hollanda’da olduğu belirtildi.

Prens Harry, 2021 yazında Prenses Diana için Londra'da düzenlenen anma törenine katılmıştı. Çift, bunun dışında 2020 yılında kraliyet ailesinden ayrıldıklarından beri hiç İngiltere’de bulunmadı.

Covid geçiren ve sağlık sorunları devam eden Kraliçe Elizabeth’i ziyaret eden çift, geçen ay Prens Philip'in anma törenine katılmadıkları için eleştirilmişti.

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16/04/2022 10:05