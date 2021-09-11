Prens Harry ve Meghan Markle'a röportaj tepkisi

Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm dünyada gündem olan Oprah Winfrey röportajı çiftin de katıldığı İngiltere'de düzenlenen ödül gecesinde yuhalandı.

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11/09/2021

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Prens Harry ve Meghan Markle'a röportaj tepkisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen National Television Awards (Ulusal Televizyon Ödülleri) gecesinde Oprah Winfrey'in tüm dünyada gündem olan Prens Harry ve Meghan Markle röportajı gösterildi.

Gösterim sırasında röportaj ödül gecesine katılan konuklar tarafından yuhalanıp ıslıklandı.

Ödül gecesinde yaşanan bu beklenmedik tepki, töreni yayınlayan ITV kanalı tarafından ekrana getirilmedi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre Sir Trevor McDonald, yılın ikonik TV anlarını içeren bir klibi tanıttı. Ardından da o anlar salondaki dev ekranda görülmeye başlandı. Klibin Meghan ile Harry'nin, Winfrey'e röportaj verdiği anları ekrana geldiğinde de seyirciler yüksek sesle yuhalayıp ıslıklamaya ve alay etmeye başladı.

Süresi 90 dakikadan iki saate çıkarılan röportajda çift, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıklarının perde arkasından ikinci bebeklerinin cinsiyetine kadar bilinmeyenleri anlatmıştı.

11/09/2021 14:51
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TAGS: Prens Harry, Meghan Markle, magazin
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