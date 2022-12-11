Prens Harry ve Meghan Markle'e üst düzey tepki: Taç giyme törenine gelmesinler!

Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecini anlatan belgeselin bomba etkisi sürüyor.

Çiftin, kraliyet ailesini suçladığı belgesele, kraliyet hayranı İngilizlerin tepkisi büyük olurken, siyasi yetkililer, üst düzey askeri isimler ve saygın tarihçiler, dün Sussex çiftini gelecek yılki taç giyme töreninden uzak durmaya çağırdı.

"UNVANLARI ALINSIN!"

Prens Harry ve Meghan Markle'ı, Kral Charles’ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenine katılmamaya çağıran isimler arasında eski bir bakan da yer alıyor.

Büyük tepki çeken belgesel dizinin dijital platformda yayınlanmasının ardından İngiliz basını, halkın yaklaşık yarısının çiftin Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarının ellerinden alınmasını istediğini yazdı.

"TAHT SIRASINDAN ÇIKARILSIN"

Halkın yüzde 42’si, Harry'nin artık taht sırasından çıkarılması gerektiğine inanıyor. Prens Harry, şu anda, ağabeyi Prens William ile onu çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’in ardından tahtın beşinci varisi konumunda.

Dizinin ilk bölümlerinde Harry'nin kraliyet ailesindeki ırkla ilgili 'bilinçsiz önyargı' iddiaları, Kraliçe Elizabeth'in İngiliz Milletler Topluluğu'nu "İmparatorluk 2.0" olarak açıklaması ve Meghan Markle'ın gösterişli reverans esprisi, belgesele tepkilerin yoğunlaştığı noktalar.

Eski muhafazakar lider Duncan Smith, Mail on Sunday’e konuşarak, “Kraliyet ailesini sevmiyorlarsa neden taç giyme törenine katılacaklar?” diye sordu.

Muhafazkar partili David Mellor da “Taç giyme törenine gelmemeliler. İngiliz halkı onları burada istemiyor” dedi.

Ünlü çift, hafta başında Robert F. Kennedy İnsan Hakları örgütü tarafından verilen ırkçılıkla mücadele ödülünü aldı ve böylece kraliyet sarayında yaşandığı iddia edilen sistematik ırkçılığı da böylece kabul etmiş oldular. Bu da aslında Harry’nin babası Kral Charles ve tahtın varisi ağabeyi Prens William için oldukça sıkıntılı bir durum. Saray, konudan rahatsız olsa da ödülün ve ödül etrafında oluşan dedikoduların çok sözü edilmedi.

Ödülün ardından 100 milyon sterlinlik Harry & Meghan belgesel serisi, bu hafta ilk kısmı yayınlanınca büyük bir fırtına kopardı. Belgesel için kraliyetten ne tepki verileceği merak konusu.

Belgeselin ilk kısmı yayınlanınca ve İngiliz kraliyetinin en hassas noktası yara alınca büyük fırtınaların kopması bekleniyordu. Öyle de oldu: Kral Charles’ın taht varisi oğlu Prens William ve eşi Prenses Kate konusundaki hassasiyeti biliniyor. Kral olduğundan beri bu ikiliyi yanından ayırmayan ve hem desteğini gösteren hem de onları yeni edindikleri kraliyet görevlerinin başında görmek isteyen Charles’ın, belgeselde özellikle de en sevdiği gelini Kate Middleton’la ilgili bir olumsuzluk gördüğü anda devreye girip Harry ve Meghan’ın tüm unvanlarını elinden almaya kalkışmayı düşündüğü saraydan sızan bilgiler arasında. Herkesin fısıltıyla konuştuğu bir diğer gerçek de Charles’ın ve Camilla’nın yaşananlardan çok ‘yorgun ve bıkkın’ olduğu, Prens William’ın da küplere bindiği. Ancak son duyumlar Prens William ve Kral Charles'ın, belgesel dizinin ardından Prens Harry ve Meghan Markle ile 'kısasa kısas' savaşına girmeyeceği yönünde.

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11/12/2022 16:51