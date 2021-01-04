Prens Harry ve William'ın arası bozulacak

Gazeteci Phil Dampier, Prens Harry'nin annesi Diana'yla birlikte görüldüğü çocukluk fotoğrafını Archewell sitesinde yayımlamasının abi ve kardeşi birbirine düşürebileceğini belirtti.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın birlikte kurdukları kâr amacı gütmeyen internet sitesinde yer alan fotoğraf şu ifadelerle paylaşıldı: Ben annemin oğluyum.

Independent Türkçe'nin Page Six'ten aktardığı haberine göre Dampier bahsi geçen fotoğrafa dair şunları söyledi:

Harry Diana'yı herhangi bir hayır işi ya da ticari girişim için ona (William'a) danışmadan kullanırsa William'ın bir miktar endişeleneceğini düşünüyorum ve Harry'nin annesinin ikonik statüsünü kullanıyormuş gibi görünmesinden mutlu olacağını sanmıyorum. Ayrıca Harry'nin kendisini annesinin oğlu diye nitelemesi ama Prens Charles'tan hiç bahsetmemesi de dikkate değer.

Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ve Meghan Markle bu yıl hem bir dijital platformla hem de Spotify'la yayın anlaşması imzalamış ve bu anlaşmaların Kraliyet Ailesi içinde rahatsızlık yarattığı iddia edilmişti.

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04/01/2021 09:37