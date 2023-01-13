Prens Harry'nin kitabı satış rekoru kırdı

Son olarak ABD'de katıldığı The Late Show adlı TV programında İngiliz monarşisi ile alay eden Prens Harry’nin “Spare” adlı anı kitabı 10 Ocak’ta raflardaki yerini aldı.

Prens William ile tartışmas, Kate Middleton ile Meghan Markle arasında elbise krizi ve babası Kral Charles’ın Markle’ı Kraliçe Elizabeth’in cenazesinden uzak tutması gibi çarpıcı başlıklara yer veren “Spare” adlı kitap, satışa çıktığı ilk günde satış rekorları kırdı.

Kitap, Amerika, Birleşik Krallık ve Kanada’da 1,4 milyon satarak büyük bir başarı elde etti. Bu satış rakamının içinde kitabın e-book ve yazılı formatları da yer alıyor.

Penguin Random House yayınevinin açıklamasına göre, “Spare” bu satış rakamıyla gerçek hikayeleri konu alan kitaplar arasında ilk sıraya yerleşti.

The Bookseller’ın verilen göre, Prens Harry’nin çarpıcı itiraflarına yer veren kitap eski ABD Başkanı Baracak Obama’nın “A Promised Land” adlı anı kitabının rekorunu kırdı.

Kitap, dünyanın çeşitli bölgelerinde 16 farkı dilde satışa sunuldu.

Öte yandan, Prens Harry, ABD'de katıldığı The Late Show adlı TV programında İngiliz monarşisi ile alay etmesiyle gündeme gelmişti. Yeni çıkan Spare adlı kitabını tanıtmak için Stephen Colbert'ın programına konuk olan Harry, Colbert ile beraber bir skeçte yer aldı.

Görüntülerde Harry, CBS stüdyolarına girerken trompetler eşliğinde karşılanıyor. Ancak şov sahibi Colbert karşılamanın onun için değil Hollywood yıldızı Tom Hanks için olduğunu söyleyerek Harry'ye yoldan çekilmesini söylüyor.

AİLESİNİ KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR YAPTI

Skeçte Harry, "Hayır, hayır, durun, durun Steven, gerek yok ama teşekkür ederim" diyor. Colbert da yanıt olarak, "Sen neden bahsediyorsun? Bu senin için değil. Yoldan çekil, o geliyor" dedi. Ardından Tom Hanks, "Geri döndüm, karşılama törenim nerede?" diye soruyor.

Harry ise Hanks'e çiçek atmakla yetiniyor.

Bu görüntülerin ardından şova çıkan Harry, ingiliz kraliyet ailesini kızdıracak açıklamalarına devam etti. Kitabı Spare'in kraliyet ailesini rahatsız ettiğini ve korkuttuğunu dile getiren Prens, bu yüzden de kraliyet üyelerinin, kitabını sabote etmek istediklerini belirtti. İngiliz basının da bu çabalara destek olduğunu iddia etti.

Daha önce ITV kanalından Tom Bradby’ın programına katılan Harry, ailesini "şeytanla yatağa girmekle" suçlamış ve aileden yapılan ‘sızdırma’ların kendisini bu kitabı yazmaya yönelttiğini açıklamıştı.



38 yaşındaki Sussex Dükü, kraliyet ailesinin, kendisi ve eşi Meghan Markle’ın medyadaki imajına olumlu katkıda bulunacak hiçbir harekette bulunmadığını söylemiş, “Ben ve ailem hakkında söylenen bir sürü yalandan sonra, öyle bir noktaya geliyor ki, yine ailenin bazı üyeleri ile magazin basını arasındaki ilişkiye geri dönersek, bazı aile üyeleri şeytanla yatağa girmeye karar verdiler” ifadesini kullanmıştı.

"HİÇBİR ZAMAN MEGHAN'LA İYİ GEÇİNMEDİLER"

Harry, Prens William ve Prenses Kate çiftinin hiçbir zaman Meghan Markle ile iyi gençinmediğini öne sürmüş, ağabeyi ve eşinin, Markle’a engel koyduğundan söz etmişti. Çiftin, karısı Markle’ı “Amerikalı oyuncu, boşanmış ve melez” şeklinde şablona oturttuklarını söylemişti.



Kraliyet üyelerinin, eşi Meghan Markle’ı kötüleyen sayısız kitaba ilham verdiğini söyleyen Harry, ailenin karısı aleyhine malzeme veren sızdırmalara alet olduğunu öne sürmüştü.



"BASINLA SUÇ ORTAĞI OLDULAR"

Kraliyet ailesinin, kendileriyle çatışan İngiliz basınıyla suç ortağı olduğunu söyleyen Harry,

"En üzücü olan, ailemin bazı üyeleri ve onlar için çalışan insanların mümkün olduğu kadar çok çatışma yaratmak isteyen magazin basını ile suç ortağı olması” ifadesini kullanmıştı.

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13/01/2023 08:38