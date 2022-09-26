Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenerek ‘düşes’ unvanı alan Mersinli Hande Macit, verdiği röportajda "Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses olmak gibi bir hayalim yoktu" dedi.

"PRENS OLDUĞUNU TANIŞTIKTAN 2 HAFTA SONRA ÖĞRENDİM"

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan ve 12 yıl önce eğitim için Hollanda’nın Rotterdam kentine giden Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile evlendi ve düşes unvanı aldı. Macit, tarihte düşes unvanını alan ilk Türk oldu.

Hande Macit, düğün sonrası verdiği röportajda, Prens ile olan evlilik ve tanışma sürecini "Eğlencede, Alexander'la göz göze geldik. Çok etkilendim ancak utandığım için konuşamamıştım. Sonra Alexander yanıma geldi. Sohbetimiz başlayınca kendisine aşık oldum. Prens olduğunu tanıştıktan 2 hafta sonra öğrendim ve çok şaşırdım. Ailemle paylaşıp fikirlerini aldım” şeklinde anlattı.

"HEP ASTRONOT OLMAK İSTEMİŞTİM"

Takvim gazetesine konuşan Macit, “Evlenme teklifini Rotterdam'da aldım. Yüzüğü kendisi tasarladığı için görmüştüm. O yüzden teklif sürpriz olmadı” diyen Macit “Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses olmak gibi bir hayalim yoktu” dedi.

"Alexander'ın ilesi beni oldukça sıcak karşıladı. Katıldıkları ve düzenledikleri etkinlikler bizlerden tamamen farklı ancak bunu garipsemedim" diyen Macit, Prens'in Türk yemeklerine bayıldığını; kebap, tantuni ve künefenin en çok sevdiği lezzetler arasında yer aldığını anlattı. Türk Düşes, ülkesinden gelen tepkilerden dolayı çok mutlu olduğunu da dile getirdi.

"Nişandan sonra eşimle Türkiye'ye tatile geldik. Alexander, Çukurova'nın sıcağı karşısında çok şaşırdı. Birlikte Boğsak Koyu'na gittik. Çocukluğumdan beri gittiğim o yer Alexander'ın da favorisi oldu" diyen Macit, Prens'in Türkiye ziyaretinde en çok şaşırdığı şeyin, insanların birbirlerini tanımasalar bile birbirlerine yardım etmeleri olduğunu aktardı.

12 yıl önce üniversite eğitimi için Hollanda'ya giden ve Rotterdam kentinde eğitim alan Macit, bir barda Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile tanıştı. Almanya Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ve Mersinli Hande Macit bu eğlencede başlattıkları ilişkiyi ilerletti. İkili geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.

Veliaht Prens ile hayatını birleştiren Hande Macit, böylece Mecklenburg Düklüğünde 'düşes' unvanı aldı.

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26/09/2022 20:47