Prens Philip, 70 yıl UFO aradı

Kraliçe Elizabeth’in vefatı sonrasında bütün gözler İngiliz kraliyet ailesinin üzerindeyken dikkat çekici bir iddia İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Star’dan geldi… Ünlü tabloid gazetesi, Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’in son 70 yıldır UFO’larla ilgili araştırma ve soruşturma yaptığını yazdı.

Gazete, 9 Nisan 2021’de yaşamını yitiren Philip’in çalışmalarının Kraliçe II. Elizabeth’in yaşamını yitirmesinden sonra kamuoyu ile paylaşılabileceğini açıkladı. Prens Philip’in UFO’lar ve uzaylılar ile ilgili obsesyon derecesinde meraklı olduğu belirtilirken, Lord Louis Mountbatten’ın evinde uzaylıları gördüğünü de Philip’e söylediği öne sürüldü.

Edinburgh Dükü’nün çalışmalarının kamuoyu ile paylaşılabileceğini aktaran İngiliz medyası, “Birleşik Krallık’ın eski savunma bakanı Lord Mountbatten’ın evinde Fred Briggs isimli bir duvar ustasının uzaylılarla karşı karşıya geldiği belirtildi. Bu kişinin Philip’e Broadlands’teki evde uzaylılarla karşı karşıya geldiğini söyledi. Philip’in amcası olan Lord Mountbatten’in evinde Briggs bisikletinden düştükten sonra bir uzaylı gördüğünü söylemişti” iddiasını ortaya attı.

Philip’in hayatının sonuna kadar uzaylılarla ilgili çalışmalara ilgi gösterdiği ve bazı hükümet birimleriyle gizlice temas kurarak kamuoyuna duyurmadan çalışmalara katıldığı da öne sürüldü. İngiliz hükümetinin de konuyla ilgili bilgisi olduğu belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



22/09/2022 11:46