İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 98 yaşındaki Prens Philip'in "önlem olarak" hastanede olduğu belirtildi.

93 yaşındaki Kraliçe, eşi hastaneye yattığı sırada trendeydi. Kraliçe Elizabeth, Noel tatili için Londra'dan Norfolk'a gitti. Pembe mantosu ve renkli başörtüsüyle trenden inerken görüntülendi.



Kraliyet ailesi Noel tatilini genellikle Norfolk'ta geçiriyor. Bu yıl aile Noel'i Prens Philip olmadan kutlayacak. Prens'in birkaç gün hastanede kalacağı duyuruldu. Daha önce varolan rahatsızlıklarıyla ilgili müşahede ve tedavi altında olacağı belirtildi. Prens Philip'in hastaneye ambulansla götürülmediği, acil bir durum olmadığı da ifade edildi.

21/12/2019 10:22