Prens Selman günler sonra ortaya çıktı...

Günlerdir ortada olmayan ve hakkında "saray saldırısında öldü" haberleri yapılan Prens Selmanortaya çıktı. Selam Sarayı'nda Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Toplantısı’na başkanlık eden Veliaht Prensi'nin görüntülerini Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı Saudi Press Agency (SPA) paylaştı.

KONSEYE BAŞKANLIK ETTİ

Konseye başkanlık eden Selman, toplantı sırasında trafik güvenliği sistemini aktif hale getirme amacıyla yapılan planları içeren sunum da dahil bir takım ekonomik ve kalkınma konusunu gözden geçirdi.

Maliye Bakanlığı’nın hükümet kaynakları yönetiminin dijital dönüşümü ve finansal hizmetler portalı hakkında sunduğu raporun incelendiği toplantıda, 2030 Vizyonu amaç ve hedeflerine ulaşmak için hükümet çalışmalarını geliştirmeyi ve gerekli altyapıyı kurmayı amaçlayan 2020 Ulusal Dönüşüm Programı da ele alındı.

İran basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "21 Nisan'daki darbe girişimi"nde öldürüldüğünü iddia etmişti.

Suudi yetkili Bedr el-Asakir Twitter'dan yayınladığı fotoğrafla Veliaht Prens Selman'ın ölmediğini göstermişti.