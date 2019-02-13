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Prens Selman hareketliliği: 123 muhafız, 300 cip...

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13/02/2019

Prens Selman hareketliliği: 123 muhafız, 300 cip...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin ziyareti öncesi Pakistan'a 123 kraliyet muhafızı gönderildi. Başbakanlık konutunda kalacak Muhammed bin Selman için konuta spor salonu  kuruldu, 300 cip hazırlandı.

Pakistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunacak Suudi  Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için ülkede hazırlıklar başladı.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre cumartesi günü Pakistan'a  gelecek ve iki gün ülkede kalacak Prens Selman için ülkeye Suudi Arabistan'dan  123 kraliyet muhafızı geldi.

İslamabad ziyareti boyunca Prens ve beraberindeki kraliyet ailesi  üyeleri, iş insanları, sağlık ekipleri ve gazetecileri koruyacak kraliyet  muhafızları başkentin kritik bölgelerine ve kentteki 8 otel çevresine  yerleştirildi.

Heyetin kentteki ziyaretleri için Pakistan tarafından 300 cip de  hazırlandı.

Ziyaret boyunca Pakistan Başbakanlık Konutu'nda kalması beklenen Prens  Selman için konutta spor salonu kuruldu. Kraliyet muhafızları ziyaretten günler  önce Başbakanlık ve konut çevresinde göreve başladı.

Prens Selman ziyaretinde Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 20  milyar doları bulacak yatırım anlaşmaları imzalanacak. Bu anlaşmalar Pakistan  tarihinin en büyük ticaret anlaşmaları olacak.

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TAGS: Prens Selman hareketliliği: 123 muhafız, 300 cip..., HABER, kıbrıs,
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