Prens William ortaya çıktı: “Kişisel sebepler” açıklanmadı

Geçtiğimiz haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu. Kral'ın tedavisi sürerken Prens William etkinliklere katılmaya devam ediyordu.

Ancak Prens geçtiğimiz salı günü vaftiz babasının anma törenine katılmadı. 41 yaşındaki Prens son anda "kişisel sebeplerden" dolayı törene gelmedi.

İDDİALARA YOL AÇTI

Prens'in törene katılmayışı ve konuyla ilgili açıklama yapılmaması bazı söylentilere yol açtı. Geçtiğimiz ay ameliyat olan Prenses Kate'in hala gözlerden uzak olması Prenses'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğu iddiasını güçlendirdi.

Kanser teşhisi konan Kral Charles'ın da sağlık durumunın kötüye gittiğine dair söylentiler çoğaldı.

İddiaların ardından Prens ortaya çıktı. Prens William, Londra'daki Western Marble Arch Sinagogu'nu ziyaret etti. Yahudi toplumunun üyeleriyle yapılan buluşmada antisemitizmin ele alındığı belirtildi.

Kral'ın tedavisi devam ederken Prens'in halka açık daha fazla etkinliğe katılması bekleniyor.

YOKLUĞU SÖYLENTİLERE SEBEP OLDU

Öte yandan kanser teşhisi konan Kral Charles'ın tedavisi devam ederken Prenses Kate'in uzun bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden oldu.

Prenses'in sağlığının, sanılandan daha kötü olduğu veya Prens William ile boşanacağına dair pek çok spekülasyon gündeme geldi. Prenses'in komaya girdiği ve entübe edildiği bile konuşuldu ancak Saray "tamamen saçmalık" diyerek bu iddiaları yalanladı.

Hatta Prens William'ın son dakika bir etkinliği iptal etmesi, birtakım meselelerin gizli tutulduğu iddiasını güçlendirdi.



SARAY AÇIKLAMA YAPTI

Kensington Sarayı, Prenses'in yokluğunun söylentilere sebep olmasının ardından açıklama yaptı.

NBC'ye yapılan açıklamada "Galler Prensesi, karın bölgesinden yapılan operasyon sonrası iyileşme sürecinde. Durumu gayet iyiye gidiyor" denildi.