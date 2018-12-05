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Prens William ve Düşes Kate, Kıbrıs'a geldi

 Birleşik Krallık (UK) tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, bugün Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nü ziyaret etti.  

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05/12/2018

Prens William ve Düşes Kate, Kıbrıs'a geldi


Cambridge Dükü Prens William ve eşi, Noel’de denizaşırı görevde bulunan İngiliz ordusuna destek vermek amacıyla düzenlenen gezide, üste yaşayan İngiliz askerleri, görevliler ve onların aileleriyle bir araya geldi.
 
İngiltere’nin biri Dikelya, diğeri de Ağrotur’da olmak üzere iki egemen üssü bulunuyor.

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TAGS: Prens Wiliam, Düşes Kate middleton, haber, kıbrıs, güney kıbrıs
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