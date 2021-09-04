Prenses Charlene takma isimle tedavi oldu
Monako Prensi Albert ile çalkantılı evliliğine devam eden 'Firari Prenses Charlene'nin takma isimle yattığı hastaneden taburcu olduğu açıklandı.
04/09/2021
Monako Prensi Albert’in mart ayından beri ülkesi Güney Afrika’da olan eşi Prenses Charlene’in bu hafta hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
EVİNDE BAYILDI
İki çocuk annesi prensesin Güney Afrika’da kaldığı Durban kentindeki evinde bayılmasının ardından çarşamba gecesi tedaviye alındığı açıklandı.
Hastanede güvenlik gerekçesiyle takma isimle operasyon geçiren Prenses Charlene’in taburcu olduğu belirtildi.