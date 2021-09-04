Prenses Charlene takma isimle tedavi oldu

Monako Prensi Albert ile çalkantılı evliliğine devam eden 'Firari Prenses Charlene'nin takma isimle yattığı hastaneden taburcu olduğu açıklandı.

ads ads ads
04/09/2021

ads
ads
ads
Prenses Charlene takma isimle tedavi oldu

Monako Prensi Albert’in mart ayından beri ülkesi Güney Afrika’da olan eşi Prenses Charlene’in bu hafta hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

EVİNDE BAYILDI

İki çocuk annesi prensesin Güney Afrika’da kaldığı Durban kentindeki evinde bayılmasının ardından çarşamba gecesi tedaviye alındığı açıklandı.

Hastanede güvenlik gerekçesiyle takma isimle operasyon geçiren Prenses Charlene’in taburcu olduğu belirtildi.

04/09/2021 16:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Prenses Charlene
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.