Prenses Charlene takma isimle tedavi oldu

Monako Prensi Albert’in mart ayından beri ülkesi Güney Afrika’da olan eşi Prenses Charlene’in bu hafta hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

EVİNDE BAYILDI



İki çocuk annesi prensesin Güney Afrika’da kaldığı Durban kentindeki evinde bayılmasının ardından çarşamba gecesi tedaviye alındığı açıklandı.

Hastanede güvenlik gerekçesiyle takma isimle operasyon geçiren Prenses Charlene’in taburcu olduğu belirtildi.

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04/09/2021 16:55