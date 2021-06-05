Prenses Diana'nın medyumu Harry-Meghan çiftinin ilişkisine ömür biçti

Prenses Diana'yla yakın olduğunu iddia eden bir medyum, Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliğinin zamana meydan okuyacağına inandığını söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine The Morning Show isimli programda konuşan Sally Morgan, Meghan Markle için "Onun gözünden bakınca Prens Harry'yle evliliğinde büyük bir aşk olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı. Morgan ayrıca programın sunucuları Kylie Gillies ve Matt Shirvington'a şunları söyledi:

"Pek çok tahminin onları ilişkisinin uzun sürmeyeceğini söylediğini biliyorum ama ben evliliklerinin uzun süreli olacağını düşünüyorum."

Medyum, çiftin bunu Meghan Markle'ın istediği biçimde gerçekleştireceğinden emin olduğunu belirtti.

"Sonuna kadar sürecek ve bence Meghan'ın kesinlikle kuralları koyduğuna ve onun istediği gibi şekilleneceğine şüphe yok. Buna hiç şüphe yok."

Morgan, Galler Prensesi Diana'nın kız kardeşi Lady Sarah McCorquodale'le çok yakın olduğunu söyledi. Sarah ve Diana hakkında konuşan Morgan "Uzun süre ikisine de çok yakındım.

Geriye dönüp baktığımda onunla 4,5 yıl boyunca neredeyse her gün konuşabilmenin ne kadar harika olduğunu ancak şimdi anlıyorum" dedi.

Sally Morgan, Prenses Diana'nın ölümünü tahmin ettiğini 2018'de açıkladığında duyarsız olduğu gerekçesiyle Celebrity Big Brother programının izleyicilerinin eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı

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05/06/2021 16:01