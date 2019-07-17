Prenses Diana'nın meşhur sweatshirtü ev fiyatına satıldı!

Prenses Diana’nın ikonlaşan sweatshirtü RR Auction Müzayede Evi’nde düzenlenen açık arttırmayla 47 bin Euro’ya (304 bin Türk Lirası) alıcı buldu.

Prenses Diana 1997’deki trajik kazadan birkaç ay önce sweatshirt’ünü yakın arkadaşı ve uzun süredir kişisel antrenörü olan Jenni Rivett’e hediye etmiş, “Sevgili Jenni, Diana’dan sevgiler, Diana, x” notunu düşmüştü.

Prenses Diana’ya ise ‘Virgin Atlantic’ yazılı sweatshirt, Richard Branson tarafından hediye edilmişti. Sweatshirt’ün hiç yıkanmadığı belirtiliyor.