Prenses Diana'nın yeni ses kaydı ortaya çıktıortaya çıktı: Kız çocuğu olmasını istiyordu

Eski Galler Prensesi Diana, ölümünün üzerinden 26 yıl geçse de hala unutulmadı. Prenses'in Kral Charles ve oğlu Prens Harry hakkında konuştuğu ses kayıtları ortaya çıktı. 1990'lı yıllarda yazar Andrew Morton'a teslim edilen ses kayıtlarında Prenses, eşi Kral Charles'ın kız çocuk isteğinden bahsediyor.

1997 yılında trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybeden Prenses'in ilk kez yayınlanacak olan ses kayıtları “Diana: The Rest of Her Story" adlı belgeselde yer alacak.

AMC kanalının Good Morning America adlı programında bazı ses kayıtları yayınlandı. Prenses Diana bir ses kaydında eşi Kral Charles'ın, 1984 yılında Prens Harry'nin vaftiz töreninde, kendi annesi Raine Spencer'ın yanına gidip "Çok hayal kırıklığına uğradık. Kız olacağını düşünüyorduk" dediğini söylüyor.

Prenses'in annesi ise Kral'a "Normal bir çocuğunuz olduğu için şanslı hissetmelisiniz" diyor. Bir başka ses kaydında ise Prenses evliliğinden "Yetişkin olmuştuk. Anaokulu öğretmeni Diana. Her şey çok gülünçtü" sözleriyle bahsediyor.



Kral Charles ile Prenses Diana 1981 yılında dünyaevine girmişti.

ELBİSELERİ AÇIK ARTIRMADA

Öte yandan Prenses Diana'nın üç elbisesi ABD'nin Beverly Hills kentinde düzenlenecek açık artırmada satılacak. 6-8 Eylül'de düzenlenecek açık artırmada satılacak elbiselerden biri, Prenses Diana'nın 1991'de "Hot Shots" filminin Londra'daki prömiyerinde giydiği elbise.

Müzaeyede evi yetkilileri, Diana'nın kıyafetlerinin günümüzde de ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.



Müzayede yöneticisi Martin Nolan, "Diana büyülü bir kadındı. O aynı zamanda İngiltere'nin gelecekteki kralının annesi, dolasıyla satın alınacak parçaların gelecekte kazanacağı değeri bilmek önemli" dedi.