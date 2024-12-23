Prenses Gece Kulübü kurşunlamasında şok gelişme…
YAYIN TARİHİ:
23/12/2024
HK
Haber Kıbrıs - Özel
Alayköy bölgesinde dün akşam saatlerinde Prenses Gece Kulübü’nü kurşunlayan kişinin Türkiye’den geldiği öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, Türkiye’den gelen tetikçinin araç kiraladığı, ardından ise kurşunlama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Polis, tetikçinin silahı nereden bulduğu detayı üzerinde dururken kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Öte yandan, tetikçinin sahte kimlik ile adaya geldiği tahmin ediliyor.
YAYIN TARİHİ: