Prenses Gece Kulübü kurşunlamasında şok gelişme…

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23/12/2024
HK

Prenses Gece Kulübü kurşunlamasında şok gelişme…

Haber Kıbrıs - Özel

Alayköy bölgesinde dün akşam saatlerinde Prenses Gece Kulübü’nü kurşunlayan kişinin Türkiye’den geldiği öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, Türkiye’den gelen tetikçinin araç kiraladığı, ardından ise kurşunlama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Polis, tetikçinin silahı nereden bulduğu detayı üzerinde dururken kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Öte yandan, tetikçinin sahte kimlik ile adaya geldiği tahmin ediliyor.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Prenses Gece Kulübü
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