Prenses Gece Kulübü kurşunlamasında şok gelişme…

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Alayköy bölgesinde dün akşam saatlerinde Prenses Gece Kulübü’nü kurşunlayan kişinin Türkiye’den geldiği öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, Türkiye’den gelen tetikçinin araç kiraladığı, ardından ise kurşunlama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Polis, tetikçinin silahı nereden bulduğu detayı üzerinde dururken kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Öte yandan, tetikçinin sahte kimlik ile adaya geldiği tahmin ediliyor.