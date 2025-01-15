TEDAVİSİ SONA ERMİŞTİ

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Middleton, son olarak 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınlamıştı.

Sosyal medya hesabından video yayınlayarak, "Galler Prensesi Catherine'den mesaj" notuyla açıklama yapan Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.” dedi.

KANSERİ YENDİ

Tedavinin son ermesinin ardından kraliyet etkinliklerinde boy göstermeye başlayan Prenses Kate, kanseri yendiğini açıkladı

İYİLEŞME SÜRECİNE GİRDİ

Prenses Kate, resmi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulland:

“Geçtiğimiz yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla hastaneyi ziyaret ettim. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik.

Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü.... Şimdi iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum. Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzde yılı dört gözle bekliyorum. Beklenecek çok şey var. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim."

Prenses, geçtiğimiz Mart ayında bir karın ameliyatının ardından kanser olduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıklamıştı

KRAL CHARLES'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Buckingham Sarayı, Şubat ayında Kral Charles'ın kanser olduğunu ve tedaviye başlayacağını duyurdu.

Sadece altı hafta sonra, Galler Prensesi'nin kemoterapi gördüğü duyuruldu. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles'ın tedavi süreci devam ediyor.

"HAYATIMIN EN ZOR YILI"

Öte yandan, Prens William, eşinin tedavi gördüğü dönemi hayatının "en zor yılı" olarak tanımladı. Prens William, Güney Afrika ziyaretinin sonunda hem eşine hem de babasına kanser teşhisi konulmasıyla ilgili konuştu.

Prens "Korkunç dönemdi. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı. Bu yüzden, her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda gitmesini sağlamaya çalışmak gerçekten zordu" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi, kendisine kanser teşhisi konulduğunu bir video ile duyurmuştu.

Videoda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberi aldıktan sonra inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini belirtti. Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Tam adıyla Catherine Elizabeth Middleton, 9 Ocak 1982'de dünyaya geldi. Soylu olmayan bir aileden gelen Kate Middleton, St. Andrews Üniversitesi'nde okurken tanıştığı Prens William uzun yıllar aşk yaşadı. Çift, 2011 yılında dünyaevine girdi.



Prens William ile Prenses Kate'in George, Charyotte ve Louis adında üç tane çocukları bulunuyor.