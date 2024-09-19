Prenses Kate sessiz sedasız göreve döndü

Uzun süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemde olan Galler Prensesi Kate Middleton 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Middleton, son durumuna ilişkin açıklama yaptığı açıklamada tedavisinin sona erdiğini açıkladı.

42 yaşındaki Prenses, kanser tedavisinin ardından resmi görevlerine geri döndü!

Galler Prensesi 9 ay sonra ilk kez, kamu görevlerine yavaş ve sessiz bir şekilde dönüş yaptı.

İlk resmi toplantısına ev sahipliği yapan Prenses, Windsor Kalesi'nde "Early Years" (Erken Yıllar) projesi için çalışmalara başladı.

Bu toplantı, Prenses'in geçen yıl 6 Aralık'ta Kraliyet Vakfı'nda düzenlediği yuvarlak masa toplantısından bu yana düzenlenen ilk toplantıydı.

The Telegraph'ın haberine göre, Prenses Kate hastalığı boyunca ve evden çalışabilecek kadar iyileştiğinde, ona projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kraliyet Ailesi'nin resmi sitesine göre proje, "erken çocukluk dönemindeki deneyimlerin, bağımlılık, aile dağılması, zayıf ruh sağlığı, intihar ve evsizlik gibi günümüzün en zor sosyal zorluklarının temel nedeni olduğunu" inceliyor.

Prenses Kate, haziran ayında ise Trooping the Colour'da ve 14 Temmuz'da Wimbledon'da olmak üzere iki kez kamuoyuna açık etkinliğe katıldı.

“TAM İYİLEŞME YOLUM UZUN”

9 Eylül'de Prenses Kate, kemoterapi tedavisini tamamladığını duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından video yayınlayarak, "Galler Prensesi Catherine'den mesaj" notuyla açıklama yapan Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.” dedi.

Kanser yolculuğunun herkes için karmaşık, korkutucu ve öngörülemez olduğunu belirten Middleton, “Alçakgönüllülük, sizi daha önce hiç düşünmediğiniz bir şekilde kendi zayıf noktalarınızla yüz yüze getirir ve bununla birlikte her şeye yeni bir bakış açısı kazandırır. Bu zaman her şeyden önce William'a ve bana, çoğumuzun çoğu zaman hafife aldığı hayattaki basit ama önemli şeyler için düşünmeyi ve minnettar olmayı hatırlattı. Basitçe sevmek ve sevilmek.” ifadelerini kullandı.