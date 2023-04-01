Prenses Kate ve Konsort Kraliçe, Kral Charles'ın taç giyme töreninde kuralları yıkacak

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkacak olan Kral Charles'ın mayıs ayında taç giyme töreni gerçekleşecek. Tüm dünyanın merakla beklediği törende Prenses Kate Middleton ve Konsort Kraliçe Camilla'nın bazı gelenekleri yerine getirmeyeceği iddia edildi.

Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'nin törene katılıp katılmayacağı hala netlik kazanmamışken törende Konsort Kraliçe Camilla ve Prenses Kate'in bazı kuralları yıkacağı iddia edildi.

People'ın haberine göre, Galler Prensesi olan Kate Middleton, törende taç takmayacak. Prenses'in törende taç giymesi zorunlu olmasa da kraliyet ailesi üyelerinin bu gibi törenlerde taç giymesi bekleniyor.

Prenses Kate'in aksine Konsort Kraliçe'nin taç giymesi bekleniyor. Konsort Kraliçe ise takacağı taç ile kural yıkacak. 1911 yılında Kral 5. George'un taç giyme töreninde Kraliçe Anne'in taktığı tacı tekrar giyecek olan Konsort Kraliçe, İngiliz kraliyeti tarihinde bir ilke imza atacak.

Taç giyme töreninde daha önce hiçbir taç tekrar kullanılmamıştı. Bu kararın "sürdürülebilirlik" açısından verildiği belirtildi.

SANATÇILAR "HAYIR" DEDİ

Öte yandan, tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme töreninin ardından düzenlenecek olan Coronation Big Lunch etkinliğinde dünyaca ünlü birçok ismin sahne alması bekleniyordu. Ancak iddialara göre, sanatçıların birçoğu Kral'ın çağrısına "Hayır" yanıtını verdi.

BBC'nin yayınlayacağı konser için 100 binden fazla bilet ücretsiz olarak kamuoyuna dağıtıldı. Ancak kraliyetin konser verecek isim bulmakta zorlandığı ortaya çıktı.



Daily Mail'in haberine göre Adele ve Ed Sheeran'e konser vermesi için teklif götürüldü. Kral'ın şarkıcıların sahne alması için çok "hevesli" olduğu bilinse de ret cevabı aldığı biliniyor.

Sheeran'in Teksas'ta bir konserinin olduğu Adele'in ise ABD'de olduğu ama net bir sebep sunmadığı belirtildi.

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01/04/2023 10:35