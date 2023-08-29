Prigojin’in cenaze töreni St. Petersburg’da yapıldı

Prigojin’e ait "Konkord" adlı şirketten yapılan yazılı açıklamada, 23 Ağustos’ta Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölen Prigojin’in cenaze törenine ilişkin bilgilere yer verildi.

Prigojin’in, St. Petersburg’daki bir mezarlıkta gömüldüğü ifade edilen açıklamada, “(Prigojin) Yevgeniy Viktoroviç’in vedası dışarıya kapalı bir şekilde yapıldı. Kendisine veda etmek isteyenler Porohovskoye mezarlığını ziyaret edebilir.” denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Prigojin’in cenaze törenine ilişkin kararların akrabaları tarafından alındığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in törene katılmayacağını söylemişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.