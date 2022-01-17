Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu

2016’da 57 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı ve besteci Prince’in mal varlığı ile ilgili beş yıldır süren dava sonuçlandı.

Ölmeden önce mirasını açıklamayan sanatçının potansiyel miraçılarının başlattığı hukuk mücadelesi sonucu, Prince’in mal varlığının toplam değeri 156,4 milyon dolar olarak belirlendi.

ABD’de gelir hizmetleri alanında faaliyet gösteren Internal Revenue Service adlı devlet kurumu ile Comerica Bank & Trust adlı miras yönetimi kuruluşu, başlangıçta farklı rakamlar açıkladıkları Prince’in malvarlığı miktarında anlaşmaya vardı.

Devlet kurumu başlangıçta Prince’in mal varlığını 163,2 milyon dolar olarak kabul ederken, Comerica Bank & Trust ise değeri 82,3 milyon dolarda tutmuştu.

ABC gazetesinin haberine göre, miras bedelinin tespit edilmesi, mal varlığının mirasçılara dağıtılması için gelecek ay harekete geçilebileceği anlamına geliyor.

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17/01/2022 15:24