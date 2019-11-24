Pro Şampiyonu Akay, Semi-Pro Şampiyonu Erol oldu

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın finali dün yapıldı. 2 günlük programla organize edilen yarışta Kuzey Kıbrıs Pro ve Semi-Pro şampiyonları belirlendi. Bugün ise Avrupa’dan gelen şampiyon driftçilerin de pistte olacağı Uluslararası kupa yapılacak

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda heyecanla beklenen final organizasyonunun ilk günü dün yapıldı. Cemsa Sporting Center’de yapılan organizasyon Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda yapıldı. Dolphin ve Telsim Vodafone’un da destek verdiği yarış Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapıldı. Antrenmanlar ve sıralamaların ardından Semi-Pro ve Pro finalleri ile piste gelen yaklaşık 2bin seyirci seyre doydu. Semi-Pro kategorisinde yarı finale kalan Erol Özteknik, Kürşat Güdül, Mehmet Çavuş ve Yaşam Karakurt arasında sıkı bir mücadele yaşandı. Finale Karakurt ile Çavuş kaldı. Yakın mücadelenin ardından günün Semi-Pro birincisi Çavuş oldu. Üçüncülük mücadelesinden galip ayrılan Erol Özteknik Kuzey Kıbrıs 2019 Drift Semi-Pro Şampiyonu oldu.

Şampiyonluk Akay Akbil’in oldu

Pro finallerinde ise heyecan bir an olsun dinmedi. Günün formda isimleri Ahmet Öksüzoğluları ile Kerim Beşok’un yanı sıra, Şampiyonluk adayları Enver Haskasap, Bekir Öksüzoğluları, Akay Akbil ve İzer Özvurulmuş’un heyecanına seyirciler ortak oldu. Şampiyonluk adaylarından İzer Özvurulmuş ile Akay Akbil çeyrek finalde elenirken, yarış öncesi şampiyonada lider durumda bulunan Akbil’in şampiyonluk şansı sürdü. Yarı finalde Ahmet Öksüzoğluları’na elenen Özsusuzlu şampiyonluk şansını yitirirken, Beşok’a yarı finalde elenen Haskasap da şampiyonluk şansını yitirdi. Bu sonuçla Akay Akbil günü beşinci sırada bitirmesine rağmen Kuzey Kıbrıs 2019 Drift Şampiyonu olmayı başardı. Finalde eşleşen Öksüzoğluları-Beşok ikilisi seyircilere keyifli dakikalar yaşattı ve birinci Kerim Beşok oldu.

NEU Drift Kupası bugün yapılacak

Avrupa’nın en önemli drift pilotlarının da araçlarıyla katılacağı özel organizasyon bugün yapılacak. Dün yapılan sıralama turları derecelerine göre TOP32 turuyla başlayacak organizasyon sabah saatlerinde yapılacak antrenmanların ardından saat 12’de başlayacak. TOP16 turunun takribi 14.30’da başlaması bekleniyor. Ödül töreni ise 16.30’da başlayacak ve dereceye giren tüm yarışçılar kupalarına kavuşacak.

24/11/2019 11:25