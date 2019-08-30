Prodromu: Anastasiadis Lute ile yapacağı görüşmeyi bekliyor

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holle Lute ile Pazar günkü görüşmeyi beklediğini; çünkü Kıbrıs Türk tarafınca olumlu bir yaklaşım sergilenmesi halinde, referans şartlarında anlaşma sağlanabileceğine inandığını söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Prodromu, Anastasiadis’in iki senedir müzakerelerin yeniden başlamasını beklediğini ve Crans Montana’da yapılan görüşmelerden de görüldüğü üzere, Kıbrıs’ın güvenliği için esaslı tartışmaların yapılabileceğini savundu.

Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici danışman atamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Prodromu, bu atamanın aynı zamanda Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümüne olan ilgisinin ve çözüme koymaya çalıştığı katkının bir ispatı olduğuna işaret etti.

Prodromu, Guterres’in Kıbrıs sorunu için iyi bir ön hazırlık gerektiğini gösterdiğini de belirterek, ön hazırlık konusunun, bazılarının ima ettiği gibi Anastasiadis tarafından konulan bir engel olmadığını ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, elde ettiği bilgilere dayanarak, Anastasiadis’in Çarşamba günkü Dış Rumlar toplantısında, Lute ile yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi şartıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gideceğini söylediğini yazdı.

Politis gazetesi ise, elde ettiği bilgilere dayanarak, uzun bir aradan sonra, 5 Eylül’de Rum Müzakereci’nin Destek Grubu toplantısının yapılacağını kaydetti.