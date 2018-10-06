Prodromu: Davet konusunda Akıncı’dan yanıt beklıyoruz

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodomu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yaptığı buluşma davetinin hâlâ geçerli olduğunu ve Akıncı’dan yanıt beklediklerini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi “Akıncı’ya Kahve Daveti Hâlâ Geçerli – Başkan Anastasiadis Telefon Görüşmesinde ‘İki Kıbrıslı Gibi Konuşalım’ Dedi” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yaptıkları telefon görüşmesinde dile getirdiği buluşma arzusunun hâlâ geçerli olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in New York’ta Akıncı’yla yaptığı görüşmede “İki Kıbrıslı gibi konuşalım” ifadesini kullandığını söylediğini yazdı.

Akıncı’nın resmi bir görüşmeden yana olmaması sebebiyle Anastasiadis’in, bu buluşmanın gerçekleşmesini kolaylaştırmak adına bu ifadeyi kullandığını öne süren gazete, Anastasiadis’in bu hareketiyle, Kıbrıs sorununun çözümü sürecini kurtarmak adına bir köprü oluşturmayı arzuladığını iddia etti.

Anastasiadis’in Pazartesi günü gerçekleştirilecek Başkanlar Konseyi toplantısında da AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun eleştirileri ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun endişelerine, sürecin yeniden başlaması için elinden geleni yaptığı mesajını vereceğini vurgulayan gazete, Prodromu’nun açıklamasının devamında şunları söylediğini aktardı:

“Bazıları ne yaptığımızı ve ne kadar çabaladığımızı sorguluyor. Başkan New York’ta, doğum günü sebebiyle kendisine hem hediye hem de iyi dileklerini gönderen Kıbrıslı Türk liderine teşekkür etmek için Sayın Akıncı’yla telefonda görüştü. Bu fırsatı değerlendirerek de Sayın Akıncı’ya buluşma ve yakından konuşma teklifini iletti. Akıncı müzakerenin başlamasını istemediğini ortaya koyuyor. Umarız karşılık verir”.

Şu ana kadar elle tutulur bir şeyin olmadığını belirten Prodromu, bunca müzakere sonrasında durumun vardığı noktada, iki liderin bir görüşmesinin faydalı olacağı görüşünü ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in durum hakkında bilgi sahibi olmaması ve sadece Lute’un raporunu beklemesinin mümkün olmadığı şeklindeki bir yoruma da yanıt veren Prodromu, BM gibi bir örgütten, prosedürlerin tamamlanmaması gibi bir talepte bulunamayacaklarını ifade etti.

Prodormu şunları söyledi:

“BM Genel Sekreteri, resmin bütününü gördüğü zaman bir sonraki adımları ele alacağımızı söyledi. Bizim arzumuz, bazılarının iddia ettiğinin aksine, Kıbrıs sorununu 50 yıl daha müzakere etmek değil, BM Genel Sekreteri’nin koyduğu istikamet doğrultusunda ilerlemektir. Bu istikamette, karşı tarafın iddia ettiği gibi, sadece Kıbrıslı Türklerin katılımı ve yönetim biçimi yoktur. İşgalin sonlandırılması, asker, garantiler ve her şey vardır. Verimli bir uzlaşı zemini de vardır. İşgalin sona erdirileceğine dair siyasi irade olması durumunda 50 yıla değil, beş yıla bile ihtiyaç yoktur.”

DERİNYA KAPISI KONUSUNDA ANLAŞMA VAR

Prodromu açıklamasının bir kısmında Derinya kapısının açılması konusuna da değindi ve “eğer güven inşa edilmesinden ve sivil toplumdan bahsediyorsak, askerlerin gözetiminden bahsedemeyiz” şeklinde konuştu.

Derinya kapısının açılmasına ilişkin anlaşmanın BM ve Teknik Komiteler tarafından çok iyi bilindiğini ifade eden Prodormu, “askeri nöbet kulübesinin taşınması” konusundaki bir soruya ise, “Ayrıntılardan bahsediyoruz ve sorun da işte tam olarak bundadır. Ayrıntılardan kastım, çok basit bir yer değiştirme yapılabilirdi” yanıtını verdi.

AKINCI SALI GÜNÜ SPEHAR’LA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Politis ve diğer gazeteler, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Derinya kapısının açılması konusunda Salı günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la bir görüşme gerçekleştireceğini iddia etti.

Gazete, Akıncı’nın Spehar’la görüşmesinde Derinya kapısının açılması konusunu ele alacağını belirtirken, Kıbrıs Türk basınında çıkan ve Akıncı’nın dün Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve KTBK komutanıyla görüştüğü iddialarına yer verdi.

Akıncı’nın Spehar’la görüşeceği haberinin, BM Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık tarafından gazeteye doğrulandığı ve görüşmenin saat 11.00’de gerçekleşeceği iddia edilen haberde, Derinya’daki tek engelin Türk askeri kulübesinin bölgeden uzaklaştırılmasına ilişkin anlaşma konusunda taraflar arasındaki mevcut görüş ayrılıkları olduğu da öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Türkiye’nin Kıbrıs Rum tarafıyla temaslarda bulunmasına ilişkin açıklamasına da yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Akıncı Ankara’dan Rahatsız – Hükümet Sözcüsü Anastasiadis-Akıncı Görüşmesi Hakkında Konuştu: Biz İstiyoruz, Yanıt Bekliyoruz”

Haravgi: “Akıncı Gayrı Resmi Müzakerelere Katılım İstiyor”