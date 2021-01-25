Prof Dr. Serhat Ünal: Aşıların kullanımında sakınca yok

Hacettepe Üniversitesi ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Serhat Ünal Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Günaydın Haber Kıbrıs” programına katıldı ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Başkanı olan Serhat Ünal, Türkiye’de incelenen ve onay alınan aşıların kullanımında sakınca olmadığına işaret ederek, KKTC’de de kullanımına başlanan COvid-19 Sinovac aşısında beklenen rakamların üzerinde ve önemli bir yan etki olmadığına dikkat çekti.

Pfizer ve Sinovac aşılarını karşılaştırmanın yanlış olduğunu anlatan Ünal, “Çalışmaların sonuçlarının görüldüğü ve onay alan İnaktif, RNA ve Vektör yöntemiyle üretilen aşılar kullanılabilir. Önemli olan salgın döneminde aşıların kullanılmasıdır. DSÖ, yüzde 50’nin üzerinde başarılı olan aşıların kullanılmasına onay verdi” dedi.

Aşı yaptırmaması gerekenler hakkında konuşan Ünal, “1’nci aşıda büyük bir alerjik reaksiyon olursa 2’ncide düşünsünler. Herhangi bir şeye alerjisi yapan kişiler de aşı yapılacağında hekimlere söylemeli. Aşı yapılmaması gereken bir grup yoktur” diye konuştu.

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25/01/2021 12:41