Prof. Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti

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28/12/2020

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Prof. Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti

Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar (71), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Bugün öğleden sonra kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Acar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 

Ahmet Acar, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. ODTÜ'de İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü görevlerini icra etti.

Prof. Dr. Ahmet Acar, 2008-2016 yıllarında 2 dönem ODTÜ rektörü olarak görev yaptı.

Acar, evli ve bir çocuk babasıydı.

28/12/2020 09:36
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TAGS: Prof. Dr. Ahmet Acar, haber, kktc
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