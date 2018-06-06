Prof. Dr. Ahmet Göksel: Yüksek Öğrenim Bakanlığı olmalı

Hakan Yıldırım’ın sunduğu Başkent Kulisi’ne katılan Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, hem Üniversite, hem de artan döviz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel katıldığı programda, üniversitenin gelişim sürecini anlattı. Açılan fakültelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Göksel, en iyi talep alan bölümleri seçip YÖK’e gönderdiklerini, büyük oranda da sonuç aldıklarını dile getirdi. Göksel, açılan bölümlerin yanında yoğun tanıtım faaliyetleri içerisinde olduklarını belirterek, Dünyaya açıldıklarını ve birçok ülkeye uzanarak tanıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

“BİZ TÜRK LİRASI KULLANIYORUZ”

Döviz kurlarıyla ilgili önemli detaylar paylaşan Göksel şu ifadelere yer verdi; Ne zamanki Türkiye Döviz kurlarıyla hareket etmeyelim, biz o günden itibaren ücretlerimizi TL’ye çevirdik. Ve zannediyorum ki adanın en hesaplı üniversitesi biziz. Bunun yanında kaliteyiz, butik bir üniversiteyiz. Öğrencilerimizle bire bir ilgileniyoruz. Öğrencimiz istediği her dakika, her hocaya ulaşıyor. Ben de dahilim. Eğer bir öğrenci bana geldiyse mutlaka konuşacaktır. Butik anlayışla düşük ücretle hizmet vereceğiz ve bu tavrımızı koruyacağız. Biz çok öğrenciyle değil kaliteli ilerlemeyi şiar edindik.”

“YÜKSEK ÖĞRENİM BAKANLIĞI OLMALI”

Döviz artışını öğrencilere yansıtırsanız kaybedersiniz” diyen Göksel, dövizin artmasının başka sıkıntıların olduğunu vurguladı. Göksel, “bugün kiralar dövizle ve çok yüksek, bu öğrenciyi zora sokuyor” diyerek bunun regüle edilmesi gerektiğini söyledi. Bu ülkede bir numaralı sektör eğitim ise Yüksek Öğrenim Bakanlığı olması gerektiğine de vurgu yapan Göksel, Anayasa değişikliği gerekiyorsa yapılsın dedi. Bugün Turizm kadar önemli olan şey eğitimdir diyen Göksel, turistin birkaç günlüğüne geldiğini, öğrencinin ise 5 yıl burada kaldığını ve bunun dikkate alınması gerektiğini belirtti. Buna ek olarak Göksel, ulaşımın çok pahalı olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

“MERKEZLERDEN ÇIKILMALI”

Göksel, verilen üniversite izinlerine de dikkat çekerek, üniversite sayısının artması gerektiğini, bundan rahatsızlık duymadığını ancak çıtanın yükseltilerek bu işin yapılmasında fayda gördüğünü ifade etti. Aynı zamanda merkezlerden uzaklaşılması gerektiğine dikkat çeken Göksel, sözlerini şöyle tamamladı; “Öğrenci hareketliliğinden neden sadece Lefkoşa, Girne, Gazimağusa fayda sağlasın? Farklı yerleşim yerlerine izinler verilmeli ve öğrencinin getirdiği ekonomik hareketlilik dağıtılmalı. Biz yapabilir miyiz, yaparız. Örneğin Turizm Fakültesi; üniversite dışında bir yere taşınabilir. O zaman hareketlilik yayılmış olabilir.