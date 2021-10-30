Prof. Dr. Aker: Tasarruf her canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli bir davranıştır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Aker 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında konuşarak, tasarrufun her canlının hayatta kalması ve hayatını devam ettirebilmesi için gerekli bir davranış olduğunu ifade etti.

Bazı canlıların kış uykusuna yatması ya da bazı ağaç ve hayvanların yiyecek depolamasının da birer tasarruf eylemi olduğunu anımsatan Aker, “İnsanoğlu da, daha ilk yaradılışından beri tasarrufu benimsemiştir. Örneğin, ilk insanlarda sık görünen tahıl ve bakliyat depolama, insanların tasarrufa yönlenmesinin ilk adımları sayılır” dedi.

Prof. Dr. Aker, medeniyetlerin gelişmesine bağlı olarak insanların tasarruf araçları ve tasarruf yöntemlerinin de geliştiğini aktararak, “Bu süreçte insanoğlunun altın ile karşılaşması, tasarruf işlemini kolaylaştırdı ve tasarruf eğilimini cesaretlendirdi” şeklinde konuştu.

Bugün bile altın en tercih edilen ve en önemli tasarruf araçlarından birisi olduğunu işaret eden Aker, “Ancak günümüzde, altın ve gümüşün yanı sıra yeni tasarruf araçları ortaya çıktı. Bu yeni tasarruf araçlarının başında hisse senetleri, hazine bonoları ve şirket bonoları bulunuyor” bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Aker, tasarruf sahiplerinin bireysel olarak bu yeni tasarruf araçlarına ulaşmalarının zorluklarından bahsederek, çünkü bu gibi işlemlerin çok büyük meblağlar gerektirdiğini kaydetti.

Buna çare olarak da yatırım fonlarının geliştirildiğini bildiren Aker, “Tasarruf sahibi, ilgilendiği bonoyu veya hisse senedini direkt olarak almak yerine, ilgilendiği bono veya hisse senetlerinden oluşan bir yatırım fonundan pay satın alabilir” açıklamasında bulundu.

Aker, bu gibi fonların her finans merkezinde bulunabileceğini aktararak, “Finans merkezleri sürekli iletişim ve bağlantı halindedir. Bundan dolayı, tasarruf sahibi, istediği finans merkezinden istediği yatırım fonundan hisse satın alabilir. Örneğin Borsa İstanbul dünyanın önemli finans merkezlerinden birisidir. Tasarruf sahipleri, finans kuruluşları vasıtasıyla hem Borsa İstanbul’a, hem de diğer finans merkezlerine ulaşabilir” şeklinde konuştu.

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30/10/2021 09:04