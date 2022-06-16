Prof. Dr. Ali Ünyayar YÖDAK üyeliğine seçildi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, 6 Haziran 2022 tarihinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nde yapılan üniversiteler koordinasyon kurulu toplantısında YÖDAK üyeliğine seçildi.

YÖDAK üyeliğine seçilen GAÜ Tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar kimdir?

1962 Limasol doğumludur. 1974’de Alayköy’e yerleşti. 1980 yılında Hacettepe üniversitesi biyoloji bölümünü kazanmıştır. 1985’te lisans, 1988’ de ise Hacettepe’ de yüksek lisansını tamamlamıştır. 1987’ de İnönü Üniversitesinde araştırma görevlisi olup 1992 doktorasını tamamlamıştır. 1994’te Mersin Üniversitesi kurucu öğretim üyeleri arasında yer almıştır. 2015 Prof. ve Çevre Müh. Bölüm başkanı olmuştur. 2019’ da emekli olup Girne Amerikan Üniversitesi kurucu Dekanı olmuştur. Prof. Dr. Ünyayar Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Bu habere tepkiniz:



16/06/2022 15:04