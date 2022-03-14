Prof. Dr. Aykut Hocanın'dan Tıp Bayramı Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı; saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı.

Prof. Dr. Hocanın, sağlığın, kuşkusuz ki hayattaki en önemli değer olduğuna işaret ederek “Sağlık olmadığı zaman, geriye kalan her şey anlamını yitirmektedir. Tıbbın amacı da insanların daha sağlıklı, daha mutlu, kalitesi daha yüksek bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapmaktır” dedi.

Tıp alanında çalışan bilim insanlarının gecelerini gündüzlerine katarak, özel hayatlarından, aileleriyle geçirecekleri zamanlardan çalarak tüm insanlık için yaptıkları çalışmalar sonucu elde ettikleri başarıların insan yaşamını kolaylaştırmış ve insanların daha mutlu ve sağlıklı yaşamalarına imkan sağladığını kaydeden Hocanın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayattaki en önemli değer olan sağlığımızı korumamız için gece gündüz demeden, büyük fedakarlıklar yaparak canla başla çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın değerini, iki yıl önce başlayan ve halen daha sürmekte olan zorlu pandemi sürecinde daha da fazla anlamış bulunmaktayız. Bu süreçte bizlerin sağlığını korumak için, ailelerinden uzakta, özverili bir şekilde pandemiye ve diğer sağlık sorunlarına karşı mücadele vermekte olan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz.”

Bu habere tepkiniz:



14/03/2022 16:40