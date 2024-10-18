Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Natura Spa’nın Wellness Talks Etkinliğinde Konuştu

Blueway Holding iştiraki olarak Alsancak’ta faaliyet gösteren Natura Spa & Wellness, 2024 sezonunun son Natura Wellness Talks etkinliğinde gelişimsel psikoloji profesörü ve klinik psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’u konuk etti.

Etkinlikte, sağlıklı yaşam, ruhsal dengeler ve bireysel farkındalığın önemi üzerine görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Selçuk, psikolojinin farklı alanlarında (psikolojik sağlamlık, dijital çağda sağlık, dijital çağda etkili ebeveynlik, çalışan annelerde iş-hayat dengesi, mizaca uygun çocuk yetiştirme, insan-mekân ilişkisi vb.) projeler geliştiriyor ve eğitimler veriyor. Selçuk, akademisyenliğin yanı sıra ebeveynlere danışmanlık yapıyor ve kitap yazıyor.

Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, söyleşide modern yaşamın getirdiği zorlukların insanların psikolojik sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı. “Stresin sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığımıza da büyük etkisi var,” diyen Selçuk, katılımcılara kişisel farkındalık ve zihinsel iyi olma haline odaklanmanın öneminden bahsetti. Özellikle mindfulness, nefes egzersizleri ve düzenli sporun ruhsal dengeyi korumada etkili olduğunu vurguladı. Selçuk, bireylerin kendi yaşamlarında fark yaratmaları için ilk adımın kendini tanımak olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kendi iç dünyamızı tanıdığımızda, hayattaki önceliklerimizi ve mutluluk kaynaklarımızı daha iyi anlayabiliriz. Bu da bizi daha dengeli ve mutlu bireyler yapar.” Etkinlik boyunca katılımcılara ruh sağlığını koruma stratejileri sunan Selçuk, ayrıca doğal yaşamın ve doğayla iç içe olmanın bireyler üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Etkinlik sonrası kitaplarını imzalayan Ayşe Bilge Selçuk, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, sezonun son Natura Wellness Talks etkinliğinde Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un konuşmasının ardından şunları söyledi: “Durmaksızın devam eden bir dünyada, sürekli bağlı kaldığımız bir yaşamda, bir adım geri atıp zihinsel sağlığımızın önemini hatırlamak çok değerli. Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Natura Wellness Talks sırasında bizlere, gerçek sağlığın hem fiziksel hem de zihinsel dengeden geldiğini ve bunun için arada bir bağlantıyı kesip, nefes almayı ve anı yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini hatırlattı. Kendisine verdiği değerli bilgiler için ve Natura SPA’da bizimle olan herkese teşekkürler. Dijital çağda sağlığımızı önceliklendirmeye ve zihin, beden, ruh bütünlüğümüzü beslemeye devam edelim.”

Natura Spa & Wellness’in açık terasında düzenlenen Natura Wellness Talks serisi 2025’in yaz aylarında, sağlıklı yaşam, farkındalık ve bireysel gelişim konularında alanında uzman isimleri konuk etmeyi sürdürecek.

Natura Spa & Wellness bu yıl da World SPA Awards’dan Kıbrıs’ın En İyi Günlük

Spa’sı (Best Day Spa) ödülünü kazandı

Alsancak Park’a komşu, dağ, deniz ve orman manzaralarının keyfini sunan, doğayla iç içe bir mimariye sahip olan Natura SPA & Wellness, sunduğu ambiyans, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile öne çıkmaya devam ediyor. Dünya çapında prestijli bir organizasyon olan World Spa Awards’da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs’ın En İyi Günlük Spa’sı (Best Day Spa) ödülüne layık görüldü.

Natura Spa & Wellness, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam, buz çeşmesi, masaj odaları, jakuzili VIP odası, dinlenme alanları, duş ve soyunma odaları, açık hava masaj alanı ve doğayla iç içe teras alanı gibi olanaklarıyla misafirlerine özel bir deneyim sunuyor.