Prof. Dr. Benter, covid tedavisi ile ilgili bir yayının önemi konusunda açıklama yaptı

Prof. Dr. İbrahim Benter, dün yayınlanan "Covid hastalarının tedavisiyle ilgilenen doktorlara ihtar!" başlıklı haber hakkında açıklama yaparak hastanelerde ve eczanelerde bilgi-alarm sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İbrahim Benter, hastanın ilaçları sisteme girilince problem olacak ilaç ilişkileri varsa otomatik olarak doktoru, eczacıyı ve hastayı uyaracak bir sistem kurulması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. İbrahim Benter'in açıklaması şöyle: Bu gibi problemlerin çözümünün hastanelerde ve eczanelerde bilgi-alarm sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini ki hastanın ilaçları sisteme girilince problem olacak ilaç ilişkileri (drug interactions) varsa otomatik olarak sistem doktoru, eczacıyı ve hastayı uyaracak. Her sene Amerika ve Avrupa gibi yerlerde bile bu nedenlerden dolayı binlerce insan hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bu gibi sistemlere yatırım yapılması hem ölümleri engelleyebilecek ve hem de sağlık bakanlığının harcamalarını azaltacak.

Vücudumuzda ilaçları metabolize (“parçalayan”) ederek ilaçların vücuttan atılmasına yardımcı olan enzimler vardır. En önemlilerinden bir tanesi cytochrome P450 (CYP-450) enzimleridir. Bu enzimlerin çalışması yavaşlatılırsa normalde metabolize ettiği ilaçları metabolize edemez ve o ilaçların seviyesi zarar verecek seviyelerde vücutta birikebilir ve ölümlere neden olabilir.

Covid gibi virüs hastalıkların tedavisinde kullanılan Paxlovid CYP-450 enzimlerini etkilediği (drug interactions) için hastanın kullandığı diğer ilaçların vücuttaki seviyesini çok ciddi etkileyebilir ve ölümlere neden olabilir. Paxlovid ilacının etkilediği ilaçlar içinde kolesterol ve kalp ilaçları, kan inceltici ilaçlar ve migren ilaçları gibi özellikle yaşlı hastaların çok kullandığı birçok önemli ilaçlar vardır.

12 Ekim 2022 tarihinde Journal of American College of Cardiology de yayınlanan makale paxlovid kullanımında yaşanan tecrübeleri paylaşarak doktorların dikkatli davranması gerektiğini anlatıyor.

Journal of American College of Cardiology:

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2022.08.800

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15/10/2022 16:37