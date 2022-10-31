Prof. Dr. Bıçak, Dar Al Hekma Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programını denetledi

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDU) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ın başkanlık yaptığı uluslararası uzmanlar heyeti, Suudi Arabistan’ın Dar Al Hekma Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programını denetledi.

Suudi Arabistan Ulusal Akademik Akreditasyon ve Değerlendirme Merkezi’nin daveti ile düzenlenen uluslararası uzmanlar paneline başkan olarak atanan RDU Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’a, denetlemede, Kaliforniya Lutheran Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gerhard Apfelthaler, Kral Abdul Aziz Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Najah Hassan Salamah ve Taibah Üniversitesi Kalite Güvence Kurulu Direktörü Prof. Dr. Yousif Hassan Ahmed Balola eşlik etti.

Prof. Bıçak, bugüne kadar Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Oman, Türkiye, Kosova, Sırbistan olmak üzere birçok ülkede ulusal ve uluslararası kalite güvence kurumları adına 40’ın üzerinde kurumsal ve program bazındaki denetlemelerde Uluslararası Uzmanlar Heyetine başkanlık yaptı.

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31/10/2022 11:25