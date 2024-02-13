Prof. Dr. Canan Karatay sert çıkıştı

Canan Karatay, her geçen gün yaptığı bambaşka açıklamalar ile dikkatleri üzerine topluyor. Ünlü isim bu kez de probiyotiklerin değerine dikkat çektiği konuşması ve yaptığı uyarılar ile öne çıkıyor. İşte Karatay'a göre uzak durulması gerekenler ve bardak bardak içtiğinizde şifa deposu olan o besin!

Ünlü isim; "Probiyotik diyoruz burada bir parantez açayım Probiyotik tablet olmaz. Ben probiyotik tablet alıyorum diye dolaşmasın. Çünkü neden, canlı olacak o tablet haline geldiği zaman canlı kalıyor mu? Sizi kandırıyorlar, dünyanın parasını veriyorsunuz, yazıktır günahtır. Evde yoğurdunuzu yapın, ayranınızı yapın, şimdi kefir modası çıktı kefir yani doğal mayalayarak bunu yapın veya mayalı peynir yiyin. Hepsinde probiyotik vardır." diyerek özellikle son dönemlerde popüler hâle gelmiş toz probiyotiklere dikkat çekti.

SİZİ ZEHİRLİYORLAR!

Probiyotik ve prebiyotik arasındaki ayrıma ve bu ikisinin faydalarına dikkat çeken Karatay, "Prebiyotik ne demek? Prebiyotik gıdaların içindecanlı bakteri yoktur ama vücudumuza girdiği zaman mikrobiyom ve dost bakterilerin çoğalmasını sağlar. Bunların da başında soğan gelir, pırasa gelir. Prebiyotikler de çok önemlidir. Gıdalardan sebzelerden gelir. İşte efendime söyleyeyim pancar gelir, turp gelir." diyor.

BEN KARNABAHAR KADINIYIM: TURŞU SUYU ÇOK ÖNEMLİ!

Canan Karatay, bağırsak florası ve genel vücut sağlığı için önemli olan sebzelere ve simbiyotik etkenlere de özellikle dikkat çekiyor. "Aslında simbiyotik sebzelerin en başında lahana gelir. Brokoli ve karnabahar gelir. Ben brokoliyi bilmiyorum, ben karnabahar bilirim. Karnabahar kadınıyım ben. Brokoli sonradan devreye girdi büyük bir olaymış gibi, karnabahar senelerden beri pişirmek değil turşuları çok önemli.

Turşu çok önemli, turşu yapacaksınız. Lahana diyelim, lahana prebiyotik tek başına lahana salatası yapıp yiyebilirsiniz veya yemeğini yiyebilirsiniz ama lahanayı veya karnabaharı turşu yaparsanız simbiyotik oluyor. Bu sefer harika hem prebiyotik hem probiyotik. Onun için turşu suyu çok önemli ilaç gibi. Gerçekten turşu suyu çok önemli." diyen Karatay, turşu suyu tüketerek en sağlıklı simbiyotik kaynağını keşfedebileceğimizi dile getiriyor.

TURŞU SUYUNDA TUZA DİKKAT

Turşu suyu tüketmeyi son derece faydalı görse de belli başlı kriterlere dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen Karatay, "Bu kaya tuzu öbür tuzla yapılmaz. Öbürü tuz değil zaten. Bakın kullanılan sofra tuzu sodyum klorür istersen turşu yap hemen ölür turşu olmaz ki?

Kaya tuzuyla yapılır öbür tuz öldürür hemen mahveder. Çünkü tuz değil o zehir endüstriyel bir şeydir o, madendir endüstri için yapılır. Geri kalan da paketler insanlara satılır. Ondan sonra da tuz yemeyin tuz yemeyin o ayrı bir olay onun için o zaten zehirdir. Esas turşu kristal Kaya tuzuyla yapılır." diyor.

Sofra tuzlarının tümüyle endüstriyel kaynaklar olduğunun ve ne denli zararlı olduklarının altını çizen ünlü isim, turşu suyunda kaya tuzuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

TOZ PROBİYOTİK OLMAZ!

Probiyotik, prebiyotik ve simbiyotik besinlere dikkat çeken Karatay, bu noktada da doğal kaynaklara yönelinmesi gerektiğini belirtiyor. "Ev yoğurdu yaparken probiyotik yönünden daha zengin olması adına bazı toz karışımlar satılıyor. Toz karışım olur mu?

Toza girdiği zaman, toz olduğu anda işlenmiştir. İşte halkın cahilliği üzerinden gelir sağlıyorlar. George Bernard diyor ki 'En kötü şey halkın cahilliği üzerinde yatırım yapıp para kazanmaktır' Türkiye'de bu yapılıyor." diyen Karatay, haksız kazanç elde ettiğini düşündüğü toz probiyotik satanlara da dikkat çekiyor.